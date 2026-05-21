Er is een nieuwe trailer uitgebracht van het aankomende tweede seizoen van Netflix-serie Avatar: The Last Airbender.

Eerder dit jaar werd middels wat eerste beelden al de releasedatum van het tweede seizoen aangekondigd - namelijk 25 juni - maar nu is er de eerste volledige trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Avatar: The Last Airbender is natuurlijk een animatieserie, maar in 2024 bracht Netflix het eerste seizoen van een live-action-versie uit. De serie draait om Aang, een 'Avatar' die controle uitoefent over de aardse elementen. In het tweede seizoen probeert Aang samen met Katara en Sokka de Earth King te overtuigen de strijd aan te gaan tegen Fire Lord Ozai en de Vuurnatie.

Net als de animatieserie zal deze live-action-versie overigens ook nog een derde seizoen krijgen. Ondertussen wordt er gewerkt aan diverse andere Avatar-projecten. Zo is er een nieuwe animatieserie in de maak genaamd Avatar: Seven Havens, dat zich na The Legend of Korra afspeelt. Laatstgenoemde serie volgde The Last Airbender weer op.