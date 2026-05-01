Netflix rolt vanaf vandaag de nieuwe versie van zijn mobiele app uit. Opvallend aan deze app is dat er ruimte is voor verticale video's zoals bijvoorbeeld op Instagram en TikTok.

Eerder deze maand beloofde de streamingdienst al met de vernieuwde mobiele ervaring te komen, en het bedrijf voegt nu daad bij woord. De interface is daarbij op de schop gegaan en moet overzichtelijker zijn, met een behoorlijke focus op persoonlijke aanbevelingen. Ook moet het makkelijker worden voor gebruikers om te navigeren.

Nieuw is de functie 'Clips', zoals gezegd een videofeed met verticale video's. Op smartphones is men immers gewend om vaak verticale video's te bekijken, vooral op social media zoals TikTok. Hierin krijgen mensen vooral korte fragmenten uit films en series die op Netflix staan te zien. Men kan vanuit deze clips ook meteen de betreffende film of serie aan een kijklijst toevoegen, of de clips delen met vrienden.

Netflix rolt de nieuwe versie van de app gedurende de komende maanden wereldwijd uit, te beginnen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Maleisië, Indië, Pakistan, de Filipijnen en Zuid-Afrika. Het bedrijf belooft daarbij dat de mobiele app in de toekomst meer functies en content krijgt, waaronder de toevoeging van podcasts.