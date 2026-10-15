Sony heeft twee nieuwe muziekspelers aangekondigd voor zijn duurste Walkman-lijn: de NW-WM1ZM3 en de NW-WM1AM3.

De apparaten zijn bedoeld voor muziekliefhebbers die onderweg in hoge resolutie willen luisteren en hebben ten opzichte van de vorige generatie aanpassingen gekregen in de hardware, de software en de bediening.

Beide spelers maken gebruik van Sony's audiotechnieken en van onderdelen van zuurstofvrij koper. Volgens Sony moet dat zorgen voor een getrouwe weergave van muziek, waarbij ook kleine details hoorbaar blijven en het geluid bij hogere volumes helder en ruimtelijk blijft.

Koper en aluminium in de behuizing

Het duurste model, de NW-WM1ZM3, heeft een chassis van verguld zuurstofvrij koper (OFC). Het hoofdchassis bestaat uit koper met een zuiverheid van 99,99 procent, ook wel 4N genoemd, en ook het achterchassis is van zuurstofvrij koper gemaakt. De twee delen zijn met vergulde schroeven met een lage elektrische weerstand aan elkaar bevestigd, wat volgens Sony zorgt voor een stabiele aardverbinding en bijdraagt aan de bas, de ruimtelijkheid en de hoge tonen. Verder gebruikt Sony in dit model dikke bekabeling van Kimber Kable, die ook in de DMP-Z1 zit. Die moet ruis verminderen en het audiosignaal zo zuiver mogelijk houden.

De NW-WM1AM3 is volgens dezelfde principes gebouwd, maar heeft een hoofdchassis van een aluminiumlegering in combinatie met een verguld koperen achterchassis. Dat maakt het apparaat steviger en zou ook de geluidskwaliteit ten goede komen.

Stroomvoorziening en ruisonderdrukking

Bij beide modellen is ook de stroomvoorziening aangepast. Waar de vorige generatie één hoogpolymeer-condensator had, zitten er nu twee in. In combinatie met handgesoldeerde koperen bekabeling moet dat zorgen voor een schonere en stabielere stroomvoorziening met minder storing.

Daarnaast gebruikt Sony een grotere koperen spoel in het filter dat het gebalanceerde uitgangssignaal van de digitale versterker verwerkt. Door de platte draad is de weerstand lager en neemt de vervorming af. Het digitale gedeelte wordt afgedekt door een gefreesd koperen blok dat ongeveer 34 procent zwaarder is dan bij het vorige model. Dat verbetert de aarding en moet ruis verder terugdringen.

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Versterker en omzetting naar DSD

In beide spelers zit Sony's S-Master HX, een digitale versterker die het bedrijf speciaal voor de Walkman heeft ontwikkeld. Deze ondersteunt het DSD-formaat, heeft een gebalanceerde uitgang en levert een hoog uitgangsvermogen. Nieuw is een zogeheten look-ahead noise shaper, die ruis tijdens de digitale signaalverwerking vooraf inschat en probeert te beperken. Volgens Sony worden snelle overgangen in muziek daardoor nauwkeuriger weergegeven.

Ook hebben beide modellen de DSD Remastering Engine aan boord. Deze zet gewone PCM-audio om naar een DSD-signaal van 11,2 MHz, wat het geluid een analoger karakter moet geven. Bij de nieuwe spelers werkt die omzetting niet alleen bij gedownloade muziek, maar ook bij muziek die via wifi wordt gestreamd.

Accu en scherm

Volgens Sony gaan de spelers tot 35 uur mee bij het afspelen van MP3-bestanden van 128 kbps. Bij het streamen van muziek ligt de maximale gebruiksduur op 31 uur, wat een verbetering is ten opzichte van de vorige generatie.

Het scherm is gegroeid naar 5,5 inch en reageert volgens Sony snel en soepel. Het startscherm is naar eigen smaak in te richten, en albumhoezen worden groter en scherper weergegeven.

Sony meldt verder dat de verpakking van beide spelers geen plastic bevat. Het bedrijf zegt daarmee de milieu-impact van zijn producten te willen verkleinen.

Beschikbaarheid en prijzen

De NW-WM1ZM3 en NW-WM1AM3 zijn vanaf eind november te koop met een flink prijskaartje