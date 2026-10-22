Het werkt niet voor iedereen even goed, maar tijdens de productieve uren heb ik geregeld een koptelefoon op mijn hoofd om naar rustgevende beats te luisteren. Een van de ‘gezichten’ achter die rustgevende muziekwereld is Lofi Girl, en voor 199 euro kun jij haar hardware in huis halen.

Althans, het gaat om de koptelefoon die het geanimeerde personage in de eeuwige livestream op YouTube draagt. Al sinds mijn tijd op de middelbare school - zo’n zes jaar geleden - is Lofi Girl, ook bekend als Jane, een begrip op het gebied van relaxte muziek.

Zoals je via de livestream hieronder kunt zien is het concept simpel: een eeuwig durende livestream met zachtaardige muziek en een knus sfeertje zetten de toon voor een prettige en productieve werk- of studeersessie.

Lo-fi luisteren in stijl (en met kwaliteit)

Nu komt de merchandise-afdeling van het Lofi Girl-merk dus met een replica van de koptelefoon die al jarenlang op het hoofd van Jane pronkt - de Lofi Pro genaamd. Het ontwerp is dus wit, met rode accenten en ronde, zwarte kartelranden aan de onderkant, die iets weg hebben van dierenpoten. Als cosmetisch extraatje is het ook mogelijk om de googly eyes op de oorbedekkers toe te voegen, wat heel simpel gaat met magneetjes.

Maar goed, zoals eerder benoemd hangt er een aardig prijskaartje aan deze koptelefoon. De koptelefoon zelf kost je dus 199 euro, maar als je daar nog een draagkoffertje en een extra set oorkussens bij wilt hebben mag je respectievelijk nog 39,99 en 29,99 extra euro's neerleggen.

© Lofi Girl

Wat krijg je dan voor die 199 euro terug? Naast het unieke design beschikt de Bluetooth koptelefoon over een batterijduur van 65 uur, die in een tijdspanne van vier uur geheel wordt opgeladen met een USB-C-kabel. De koptelefoon kan gelijktijdig verbonden worden met twee apparaten, en volgens het bedrijf pauseert muziek automatisch wanneer je deze afzet.

Als je liever bedraad aangesloten bent is dat ook een mogelijkheid, al dan wel alleen met een 3,5mm-aansluiting. In ieder geval beschikt de Lofi Pro over Active Noise-Cancelling (ANC) tot 30 decibel, zodat je net als Lofi Girl in alle rust kunt werken.

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Die dertig euro voor wat oorkussentjes van daarnet is natuurlijk ook een opvallend fors bedrag, maar niet geheel zonder reden. De kussentjes zijn namelijk net als de googly eyes magnetisch verbonden aan de koptelefoon, waardoor deze met gemak te vervangen zijn, maar ook zodat je ze tussentijds naar wens schoon kunt maken.

Qua prijsklasse valt de Lofi Pro in de ballpark van koptelefoons als de Sennheiser 4 ANC en Sony WH-1000XM5, al bevat dit product schijnbaar geen toegewijde software om de luisterervaring mee te bedienen. De Lofi Pro bestel je nu via de Lofi Girl-merchandisewebsite .

© Lofi Girl

Wat is lo-fi?

Ik ben in principe nog vrij content met mijn JBL 760NC-koptelefoon, maar moet toegeven dat alleen al het ontwerp van de Lofi Pro mij wel ontzettend aanspreekt. Dat kan echter ook gewoon te maken hebben met mijn voorliefde voor knusse sferen en esthetiek. Precies waarop de lo-fi-muziekwereld op gebouwd is.

Lo-fi betekent in essentie echter simpelweg ‘low fidelity’, en hoeft eigenlijk niet synoniem te zijn aan rustige vibes. Muziek is eigenlijk al lo-fi wanneer er kleine imperfecties te horen zijn - alsof de audio vanaf een vinyl plaat of cassette wordt afgespeeld bijvoorbeeld. Tegenwoordig staat de term echter vooral in verbinding met rustige, vaak elektronische hiphop- en jazz-deuntjes.

Tijdens mijn studie en werkende leven speelt dergelijke muziek een grote rol, gezien het mijn drukke brein waar nodig best goed weet te focussen op de belangrijke taken. Ik zou aan iedereen aanraden eens een playlist aan te zetten tijdens je productieve uurtjes: je hebt heus geen koptelefoon van 199 euro nodig om ervan te genieten. Al ziet ‘ie er wel écht heel leuk uit.