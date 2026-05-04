Een soundbar kopen: hoe ingewikkeld kan het zijn? Je kijkt naar het formaat, let op Dolby Atmos en checkt of hij netjes onder je tv past. Maar de aansluitingen zijn minstens zo belangrijk. Mist je soundbar de juiste poorten, dan merk je dat al snel: het volume reageert bijvoorbeeld niet op je tv-afstandsbediening, beeld en geluid lopen niet gelijk of je moet steeds kabels wisselen als je een console aansluit. Welke aansluitingen je écht nodig hebt, en waarom, lees je hieronder.

In dit artikel Je leest waarom HDMI ARC of eARC, een extra HDMI-ingang en een optische aansluiting niet mogen ontbreken op je soundbar – en waarom je ook naar wifi en bluetooth moet kijken. Lees ook: Wat is HDMI eARC en waarom is het onmisbaar voor de beste geluidskwaliteit?

1: HDMI ARC of eARC

De belangrijkste aansluiting op een soundbar is HDMI ARC, of liever nog HDMI eARC. Via die aansluiting stuurt je tv het geluid terug naar de soundbar, gewoon via dezelfde HDMI-kabel. Daardoor heb je geen losse audiokabel nodig en loopt het geluid via de kabel die er toch al zit.



ARC staat voor Audio Return Channel. Daarmee stuur je het geluid van je tv naar de soundbar, bijvoorbeeld van Netflix, live tv of apps op je smart-tv. In combinatie met HDMI-CEC kun je meestal ook het volume regelen met de afstandsbediening van je tv. ARC en CEC zijn niet hetzelfde: ARC verzorgt het audiosignaal, CEC laat apparaten met elkaar communiceren. In de praktijk werken ze vaak samen.



eARC is de modernere variant. Die heeft meer bandbreedte en is vooral belangrijk als je audio in hogere kwaliteit wilt doorgeven, zoals ongecomprimeerd Dolby TrueHD of lossless Dolby Atmos van een 4K-blu-ray. Kijk je vooral via streamingdiensten, dan is gewone ARC vaak al genoeg. Ook Dolby Atmos via Dolby Digital Plus kan via ARC worden doorgegeven.



Let wel op: eARC werkt alleen optimaal als zowel je soundbar als je tv een eARC-poort heeft. Heeft je tv alleen gewone ARC, dan valt de verbinding terug naar ARC-kwaliteit, ook als je soundbar moderner is. De zwakste schakel bepaalt dus wat er mogelijk is.



eARC is dus vooral interessant als de rest van je set-up het ook ondersteunt. Voor streaming is ARC meestal voldoende. Wil je de hoogste geluidskwaliteit uit bijvoorbeeld een 4K-blu-ray halen, dan is eARC de betere keuze – mits je tv het ondersteunt.

2: Extra HDMI-ingang

Dit is de aansluiting die vaak ontbreekt, maar die je sneller mist dan je denkt. Veel soundbars hebben wel HDMI ARC of eARC, maar geen extra HDMI-ingang. Dat lijkt prima, totdat je naast je tv ook een Chromecast, Apple TV, PlayStation of mediabox wilt aansluiten.



Met een extra HDMI-ingang sluit je zo'n bron direct aan op de soundbar. De soundbar stuurt het beeld daarna door naar de tv. Dat heet passthrough. Handig als je tv weinig vrije HDMI-poorten heeft, of als niet elke poort dezelfde mogelijkheden biedt.



Let daarbij goed op welke beeldsignalen de soundbar kan doorgeven. Wil je gamen in 4K met 120 Hz, VRR gebruiken of Dolby Vision behouden, dan moet de HDMI-ingang van de soundbar dat ook ondersteunen. Sluit je een PlayStation 5 aan op een soundbar die alleen 4K met 60 Hz doorgeeft, dan raak je die extra mogelijkheden kwijt.



Controleer dus niet alleen of er een extra HDMI-ingang op zit, maar ook wat die ingang aankan. Zeker als er ook een console in de woonkamer staat, is dit een aansluiting die je liever niet mist.

3: Optische aansluiting

Optisch is niet meer de eerste keuze, maar nog altijd handig als reserve. Zeker bij oudere tv's, problemen met HDMI-CEC of een ARC-verbinding die niet helemaal lekker werkt, is een optische aansluiting vaak de eenvoudigste oplossing.



Een optische kabel kan stereo en gecomprimeerd surroundgeluid doorgeven, zoals Dolby Digital. Voor films, live tv en dagelijks gebruik is dat vaak voldoende. De beperking zit vooral in de bandbreedte. Voor lossless audioformaten zoals Dolby TrueHD is optisch ongeschikt, en ook Dolby Atmos is via optisch in de praktijk geen goede optie.



Zie optisch daarom als vangnet. Het is niet de aansluiting waar je als eerste voor kiest, maar wel prettig om te hebben als HDMI niet doet wat je verwacht.

4: Bluetooth en wifi

Vrijwel elke soundbar heeft bluetooth. Dat is handig als je snel muziek wilt afspelen vanaf je telefoon, tablet of laptop. Je koppelt je telefoon, kiest een nummer en klaar. Voor af en toe streamen werkt dat prima.



Wel verschilt de bluetooth-ondersteuning per soundbar. Sommige modellen gebruiken alleen standaard bluetooth-audio, andere ondersteunen ook codecs zoals AAC of LDAC. Dat kan invloed hebben op de geluidskwaliteit, maar verwacht er geen wonderen van. De speakers, versterking en afstemming van de soundbar blijven veel belangrijker.



Gebruik je de soundbar vaak voor muziek, kijk dan ook naar wifi. Veel soundbars in het midden- en hogere segment ondersteunen bijvoorbeeld Spotify Connect, AirPlay 2 of Chromecast. Daarbij streamt de muziek rechtstreeks naar de soundbar, zonder dat je telefoon steeds als tussenschakel fungeert. Dat is stabieler, spaart je telefoonaccu en voorkomt dat een inkomend telefoongesprek de muziek onderbreekt.



Zie bluetooth als de snelle oplossing voor af en toe iets afspelen. Wifi is handiger als je de soundbar vaker als muziekspeaker gebruikt.

Dus? Weet wat je soundbar moet kunnen!