Geen zin in plakkerige vloeren, rinkelende telefoons en wachtrijen bij de snackbalie? Een goede thuisbioscoop heeft zo zijn voordelen. Uiteraard heb je hiervoor een grote televisie (of projector) nodig. Maar daarmee ben je er nog niet, want een indrukwekkend geluid is bijna net zo belangrijk. Kies je voor een soundbar/subwoofer-combinatie of receiver met losse speakers? Om je filmbeleving compleet te maken, is een comfortabele bioscoopfauteuil of popcornmachine misschien wel iets voor jou!

Soundbars

TCL Q85H Pro

Met de onlangs verschenen TCL Q85H Pro haal je een volwaardige home-cinemaset in huis. Naast een lange soundbar van ruim een meter levert het Chinese elektronicaconcern een subwoofer en twee surroundspeakers mee. Gunstig is dat er in totaal vier hoogtekanalen zijn geïntegreerd. Kijk je naar een film met Dolby Atmos- of DTS:X-audio, dan bereikt het driedimensionale geluid vanuit verschillende richtingen je oren. Met een opgegeven uitgangsvermogen van 860 watt vult de TCL Q85H Pro een middelgrote kamer moeiteloos met heldere klanken. Aansluiten is zo gepiept, want de losse luidsprekers en subwoofer zijn draadloos met de soundbar verbonden.

Kieskeurig.nl TCL TCL Q85H PRO - 7.1.4 Dolby Atmos Soundbar met draadloze subwoofer en achterluidsprekers Art & Craft Beste prijs € 699,00 Voor 21:00u besteld, volgende werkdag gratis bezorgd Bekijk product Amazon.nl € 507,39 1-2 dagen Bekijk product HelloTV € 599,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product

Samsung Essential C-series Soundbar HW-B450F

Vermoedelijk kom je niet zo gauw een goedkopere soundbar/subwoofer-combinatie van een bekend merk tegen. De Samsung Essential C-Series Soundbar HW-B450F meet 86 centimeter, zodat hij goed matcht met een middelgrote televisie. De subwoofer heeft een basdriver met een diameter van ruim zestien centimeter. Tijdens films, series en games mag je dus een behoorlijke laagweergave verwachten. Bepaal met de afstandsbediening het gewenste basniveau. De soundbar telt twee audiodrivers die naar voren zijn gericht. Dankzij virtuele surroundtechnieken ervaren kijkers alsnog een ruimtelijk geluid. Wil je liever écht surroundgeluid? Breid het audiosysteem dan uit met afzonderlijk verkrijgbare achterspeakers (Samsung SWA-9250S).

JBL Bar 1300MK2

De twee afneembare surroundspeakers van de JBL Bar 1300MK2 springen meteen in het oog. Beide luidsprekers hebben een accu, waardoor je ze overal kunt neerzetten. Wanneer de speakers aan de soundbar zijn gekoppeld, laden de batterijen op. Houd in deze positie wel rekening met een totale lengte van 1,4 meter! In combinatie met de draadloze subwoofer levert dit home-cinemasysteem tot 2470 watt vermogen. Een pluspunt is de ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. Met zes opwaartse audiodrivers hoor je overal om je heen geluid. Tot slot telt de Bar 1300MK2 maar liefst vier HDMI-poorten. Sluit behalve een televisie dus gerust een blu-ray-speler, gameconsole en mediastreamer op deze uitgebreide soundbar aan.

Kieskeurig.nl JBL JBL BAR 1300MK2 11.1.4 Soundbar with Wireless Subwoofer - Zwart Coolblue.nl - TweedeKans Beste prijs € 1.225,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Coolblue.nl € 1.249,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. € 1.249,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Hisense AX5140Q

Hisense bewijst dat een compleet home-cinemasysteem helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Met de Hisense AX5140Q plaats je voor een relatief bescheiden aanschafprijs een soundbar, een subwoofer en twee compacte surroundspeakers in de kamer. Overigens hoef je geen lange audiokabels weg te werken, want de componenten communiceren draadloos met elkaar. Wegens de aanwezigheid van vier hoogtekanalen luister je tijdens films met een Dolby Atmos- of DTS:X-audiospoor naar een driedimensionaal geluid. Hoor luchtvaartuigen of een fikse onweersbui regelrecht boven je hoofd! De soundbar neemt met een lengte van ruim een meter wel wat ruimte in beslag. Hang de behuizing met de bijgesloten muurbevestigingsset eventueel aan de wand.

Philips TAB6100/10

Voor kleine kamers voldoet deze betaalbare soundbar van Philips prima. Vanwege een lengte van slechts zestig centimeter kun je de soundbar makkelijk op een televisiemeubel kwijt. Als alternatief hang je de TAB6100/10 met de inbegrepen wandmontageset aan de muur. Geef de draadloze subwoofer een plekje op de vloer en hoor vervolgens bombastische geluidseffecten lekker nadreunen. Deze soundbar ondersteunt weliswaar Dolby Atmos en DTS:X, maar er zijn geen hoogtekanalen. Je sluit een televisie via HDMI of de optische ingang aan. Voor het luisteren naar muziek verbind je een smartphone of tablet met de ingebouwde bluetooth-adapter.

Kieskeurig.nl Philips Philips TAB6100/10 Soundbar - 2.1 Channel, 80W, Wireless Subwoofer, Bluetooth 5.4, Grey Art & Craft Beste prijs € 189,00 Voor 21:00u besteld, volgende werkdag gratis bezorgd Bekijk product MediaMarkt.nl € 199,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Sony Bravia HT-S60

Kun je tijdens een film, serie of game een stevige bas wel waarderen? Sony levert bij zijn Bravia HT-S60 een forse subwoofer mee. In combinatie met een soundbar van bijna 91 centimeter en twee kleine surroundspeakers profiteer je van een vol geluid. Zoals je van een volwaardige home-cinemaset mag verwachten, ondersteunt de Bravia HT-S60 diverse moderne audioformaten, waaronder Dolby Atmos en DTS:X. Bedenk wel dat Sony geen hoogtekanalen heeft toegevoegd. Volgens het Japanse merk hoor je dankzij virtuele surroundtechnieken evengoed een driedimensionaal geluid.

Receivers

Denon AVC-X2850H

Wees met de Denon AVC-X2850H helemaal voorbereid op de toekomst! Deze receiver kan namelijk een 8K-videosignaal van aangesloten HDMI-bronnen verwerken. Nuttig voor wie op termijn bijvoorbeeld een gameconsole of mediaspeler met een resolutie van 7680 × 4320 pixels wil aansluiten. Verder heeft de achterzijde speakeruitgangen voor zeven luidsprekers en twee subwoofers. Richt daarmee naar eigen inzicht een thuisbioscoop in. Sluit gerust opwaarts gerichte speakers aan. De AVC-X2850H verwerkt namelijk zonder morren moderne audioformaten met hoogtekanalen. Dankzij automatische ruimtekalibratie stemt de receiver zijn audioweergave af op de akoestische eigenschappen van de kamer.

Kieskeurig.nl Denon Denon AVC-X2850H 7.2-kanaals 8K Surround Receiver - Zwart HelloTV Beste prijs € 837,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product Stassen Hifi € 837,00 Op werkdagen voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product

Onkyo TX-SR3100

Kun je niet zoveel speakers in jouw woonkamer kwijt, dan is de betaalbare Onkyo TX-SR3100 het overwegen waard. Sluit hierop maximaal vijf luidsprekers en twee subwoofers aan. Je hebt vervolgens altijd goed geluid, want deze receiver slikt vrijwel alle hedendaagse audioformaten. Aan de hand van een uitgebreid kalibratieproces kiest de TX-SR3100 zelfstandig de juiste audioweergave voor de luisterruimte. Heb je moeite om personages op televisie goed te verstaan? Geen probleem, want de receiver bevat een instelling om menselijke stemmen te versterken. Voor het aansluiten van HDMI-bronnen telt de achterkant vijf poorten. Die kunnen allemaal overweg met een videospoor tot 7680 × 4320 pixels (8K).

Marantz Cinema 70s

Zoals de productnaam al een beetje aangeeft, ontwikkelde Marantz zijn stijlvol vormgegeven Cinema 70s speciaal voor filmliefhebbers. Je kunt op de receiver dan ook zeven speakers en twee subwoofers aansluiten. Met een opgegeven uitgangsvermogen van vijftig watt per kanaal omring je jezelf met een rijk filmgeluid. Mooi meegenomen is hierbij de ondersteuning voor de populaire audio-indelingen Dolby Atmos en DTS:X. De achterzijde bevat zeven HDMI-poorten, waarvan er vier 8K-videodoorgifte ondersteunen. Kortom, met dit audioproduct kun je weer járen vooruit. Marantz hanteert zelf een adviesprijs van duizend euro, maar diverse winkels vragen een (veel) lagere prijs. De Cinema 70s is in een zwarte en zilverkleurige versie te koop.

Kieskeurig.nl Marantz Marantz CINEMA 70s 7.2ch 8K AV Receiver | Silver Coolblue.nl Beste prijs € 799,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Stassen Hifi € 799,00 Op werkdagen voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product Hobo.nl € 799,00 24 Hours Bekijk product

Speakersets

Teufel Reflekt

Heb je al een receiver en losse luidsprekers staan? Voeg dan met de Teufel Reflekt eenvoudig ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X aan jouw thuisbioscoop toe. Je plaatst de twee modules gewoon bovenop de huidige voorste luidsprekers, waarna de opwaartse audiodrivers geluidseffecten naar boven sturen. De MDF-behuizing heeft zowel een tweeter als een woofer. Handig is dat de boxen net zo makkelijk de rol van normale surroundspeakers aannemen. Kies met een speciale switch aan de achterzijde de gewenste luistermodus. Je gebruikt zo nodig de inbegrepen muurbevestiging om de luidsprekers op te hangen. Geïnteresseerden kiezen tussen een witte en zwarte kleurstelling.

Kieskeurig.nl Teufel Teufel Reflekt - Wit Amazon Marketplace Beste prijs € 306,98 Wordt gewoonlijk verzonden binnen 3 tot 4 dagen Bekijk product

Klipsch RP-8060FA II

De Amerikaanse speakerbouwer Klipsch ontwikkelt diverse luidsprekers die een Dolby Atmos-audiospoor kunnen verwerken. De RP-8060FA II lijkt op het eerste oog sprekend op een normale vloerstaander, maar niets is minder waar. In de bovenkant van de behuizing zit namelijk een extra opwaartse luidspreker. Het zijn dus in feite twee speakers in één. Om die reden telt de achterzijde afzonderlijke kabelpoorten, zodat je de RP-8060FA II op correcte wijze met een geschikte receiver kunt verbinden. Het bekende speakermerk ontwikkelt dit model in een zwarte en houtkleurige uitvoering. Binnen dezelfde luidsprekerserie zijn er bijpassende center- en surroundspeakers beschikbaar. Klipsch fabriceert tot slot ook subwoofers.

Kieskeurig.nl Klipsch Klipsch RP-8060FA II Dolby Atmos Vloerstaande Speaker - Zwart Electroworld.nl Beste prijs € 1.249,00 1 - 2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 3.530,00 € 30,00 verzendkosten Op voorraad Totaal: € 3.560,00 Bekijk product

Videoprojectors

Samsung The Freestyle (2nd Gen)

Wil je een thuisbioscoop met een levensgroot beeld inrichten? Kijk dan eens naar deze budgetvriendelijke beamer van Samsung. Je sluit The Freestyle (2nd Gen) via HDMI een bron aan en projecteert de video's vervolgens op een formaat van maximaal 100 inch. Voor een draadloze beeldoverdracht ondersteunt The Freestyle trouwens ook wifi en bluetooth. Met een respectabele resolutie van 1920 × 1080 pixels kun je makkelijk films, series en sportwedstrijden volgen. Gunstig is dat je rechtstreeks populaire video-apps kunt oproepen. Volgens de fabrikant gaat de projectielamp zo'n dertigduizend uur mee. Deze handzame beamer is tegen een meerprijs ook inclusief oplaadbare accu te koop. Nuttig voor het geval je op afgelegen locaties video's wilt projecteren.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Projector - White Amazon Marketplace Beste prijs € 433,83 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 433,83 1-2 dagen Bekijk product visunext € 433,83 Levertijd 10-12 weken Bekijk product

Optoma Photon Life PK31

Als je een betaalbare 4K-beamer zoekt, is de Optoma Photon Life PK31 een interessante kandidaat. De maximale beelddiagonaal van 150 inch voldoet voor thuisgebruikers prima. Dit model ondersteunt geen wifi, zodat je alleen via een HDMI-poort videobronnen kunt verbinden. De lamp biedt een bescheiden lichtopbrengst van 900 lumen, waardoor deze beamer voornamelijk in een donkere omgeving goed tot zijn recht komt. Optoma claimt dat de lamp het ongeveer dertigduizend branduren volhoudt. Wegens het lichte gewicht van 2,2 kilo kun je de Photon Life PK31 makkelijk verplaatsen.

Kieskeurig.nl Optoma Optoma Photon Life PK31 Projector | 900 ANSI Lumens | DLP | UHD 4K | 3D | Black Coolblue.nl Beste prijs € 439,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Amazon Marketplace € 439,00 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 439,00 1-2 dagen Bekijk product

Handige extra's

Optoma DS-1109PMG+

Als je een beamer hebt gekocht, mag een goed projectiescherm eigenlijk niet ontbreken. Optoma produceert degelijke producten voor een schappelijke prijs. De breed verkrijgbare DS-1109PMG+ is daarvan een goed voorbeeld. Dit witte doek monteer je simpel aan de muur of het plafond, waarna je video's op een beelddiagonaal van 109 inch kunt projecteren. Check wel even waar je dit handmatige projectiescherm aanschaft, want (web)winkels hanteren forse prijsverschillen.

Kieskeurig.nl Optoma Optoma DS-1109PMG+ Projectiescherm - 109" (277 cm) - 16:10 - Handmatig - Muurmontage visunext Beste prijs € 268,99 € 49,99 verzendkosten Levertijd 11-15 werkdagen Totaal: € 318,98 Bekijk product Amazon Marketplace € 504,45 € 12,99 verzendkosten Op voorraad Totaal: € 517,44 Bekijk product

MCW MCW-O62

Zodra je jouw thuisbioscoop eenmaal naar eigen smaak hebt ingericht, wil je uiteraard comfortabel van films genieten. Bij gespecialiseerde winkels zijn er voor veel geld luxe bioscoopfauteuils te koop. Wil je liever een betaalbaardere optie, dan is de MCW-062 misschien wel iets voor jou. Dankzij de uitklapbare voetensteunen en de bekerhouders kijk je met maximaal drie personen naar de mooiste series of films. Dit meubel is in de kleurstellingen zwart, grijs en crème te koop.

Vogel's TVM 5855

Met deze kwalitatieve muurbeugel van Vogel's haal je elke grote televisie dichterbij. Trek het scherm gewoon naar voren! Daarnaast kun je de televisie eenvoudig draaien. De TVM 5855 is geschikt voor televisies van 55 tot 100 inch. Het maximale draagvermogen bedraagt bovendien 75 kilo, zodat je een zware oled-tv veilig kunt ophangen. Laat je overigens niet afschrikken door de hier vermelde adviesprijs. Diverse bekende webshops rekenen lagere kosten.

Kieskeurig.nl Vogel's Vogel's ELITE TVM 5855 - Draaibare TV Beugel - 55-100 inch - Zwart HelloTV Beste prijs € 299,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product Amazon.nl € 299,00 1-2 dagen Bekijk product bol. € 308,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Emerio POM-120650

Een bakje popcorn mag bij een filmavond natuurlijk niet ontbreken. Met behulp van de speels vormgegeven Emerio POM-120650 maak je deze lekkernij gewoon zelf. Dankzij de geïntegreerde verwarming en het roersysteem bereid je in een paar minuten ongeveer vijftig gram popcorn. Een pluspunt is de antiaanbaklaag, zodat je de boel naderhand makkelijk schoonmaakt. Eet smakelijk!