Sennheiser heeft de MOMENTUM True Wireless 5 aangekondigd, de nieuwe generatie draadloze oortjes van het merk. De opvolger krijgt onder meer een compleet nieuw ontwerp, ondersteuning voor hi-res audio via Bluetooth 6.0 en een batterij die de gebruiker zelf kan vervangen.

De nieuwe oortjes van Sennheiser nemen technische kenmerken over van de eerder verschenen MOMENTUM 5-hoofdtelefoon en zijn vanaf 3 september verkrijgbaar.

Geluid en codecs

In elk oortje zit een 7mm TrueResponse dynamische transducer, die wordt geproduceerd in de eigen fabriek in Tullamore, Ierland. De draadloze verbinding verloopt via Bluetooth 6.0 met ondersteuning voor aptX Adaptive, waarmee audio kan worden gestreamd tot 24 bit en 96 kHz. Bij bronnen die dat ondersteunen is ook aptX Lossless mogelijk, voor een bitperfecte transmissie.

“Het plan was om het ‘larger-than-life’ geluid en de geconnecteerde technologie van de MOMENTUM-serie te vertalen naar een opvallend compact formaat”, aldus productmanager Frank Foppe. “Van de voortreffelijke geluidsweergave tot de geavanceerde hardware die het allemaal mogelijk maakt: MOMENTUM True Wireless 5 staat voor onze meest geavanceerde integratie van audiotechnologie in een oortje.”

Ruisonderdrukking en bellen

Sennheiser heeft het adaptieve hybride active noise cancelling-systeem (ANC) herzien en voorziet de oortjes van een automatische antiwindmodus. Een nieuw ontworpen oortip werkt samen met een array van vier microfoons om omgevingsgeluid te dempen en tegelijkertijd een transparantiemodus te bieden. Voor telefoongesprekken worden in totaal acht sensoren gebruikt: zes microfoons en twee beengeleidings-stemversnellingsmeters. Een AI-algoritme voor spraakextractie moet de stem in rumoerige omgevingen isoleren.

Daarnaast zijn de oortjes geoptimaliseerd voor Dolby Atmos met head-tracking, waardoor de ruimtelijke weergave meebeweegt met hoofdbewegingen.

Vervangbare batterij

Opvallend is dat zowel de oortjes als de draadloze oplaadcase een batterij hebben die de gebruiker zelf kan vervangen. Volgens Sennheiser is daar alleen een kleine schroevendraaier voor nodig en kunnen de batterijcellen in enkele minuten worden gewisseld. Daarmee wil het merk de gebruiksduur van de oortjes verlengen, ook nadat de accu is versleten.

De speelduur op één lading bedraagt 12 uur, wat 12 uur meer is dan bij de vorige generatie. Met de twee extra ladingen in de Qi-compatibele case komt de totale gebruiksduur uit op 40 uur. Snelladen levert na 8 minuten laden ongeveer een uur extra luistertijd op.

“Een compact formaat, onze typische hifi-akoestiek en een vervangbare batterij met elkaar kunnen verzoenen betekende een belangrijke doorbraak”, zegt Lilika Beck, President Sennheiser Consumer Hearing. “Met MOMENTUM True Wireless 5 bewijzen we dat baanbrekende prestaties een lange levensduur niet in de weg moeten staan.”

Nieuw ontwerp

De behuizing van de oortjes is opnieuw ontworpen op basis van gegevens uit duizenden oormodellen en heeft een aerodynamisch silhouet zonder vin gekregen. Sennheiser stelt dat 73 procent van de testers deze vorm comfortabeler vond dan de vorige generatie. De oortjes hebben een IP54-certificering en zijn daarmee bestand tegen stof, zweet en spatwater. Een geperforeerde microfoonplaat moet windgeruis beperken tijdens gesprekken en ANC-gebruik. Ook de oplaadcase is aangepast en heeft een smaller formaat met een gladde afwerking, zodat hij makkelijker in een broekzak past.

Verbindingen en app

Naast Bluetooth 6.0 ondersteunen de oortjes Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair en multipoint, waarmee met twee apparaten tegelijk verbinding kan worden gemaakt. Er is een selecteerbare ‘robuuste modus’ die de signaalintegriteit in drukke radio-omgevingen moet bewaren. De oortjes werken met Snapdragon Sound en beschikken over een aparte lagelatentiemodus voor gaming.

Via de gratis Smart Control Plus-app kunnen gebruikers het geluid aanpassen met een 8-bands equalizer en de instellingen in detail wijzigen. Volgens Sennheiser kunnen via de app in de toekomst extra functies worden toegevoegd.

Beschikbaarheid en prijzen