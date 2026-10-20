Met de nieuwe Cove-serie gaat JBL vol de concurrentie aan met Sonos. Alle drie de modellen ondersteunen multiroom audio, zodat je in verschillende ruimtes naar dezelfde muziek kunt luisteren. De Cove M1 is de kleinste en goedkoopste wifi-speaker uit de serie. Maar hoe goed klinkt deze compacte luidspreker in de praktijk?

JBL Cove M1 9 / 10 Score De Pluspunten Compacte, stevige behuizing

Gebruiksvriendelijke en snelle configuratie

Ondersteuning voor wifi én bluetooth

Hoog maximaal volume

Uitstekende geluidskwaliteit

Geluid naar eigen smaak aanpassen

Ondersteuning voor multiroom audio De Minpunten Geen ingebouwde accu

Usb-aansluiting niet bruikbaar voor audiobestanden De JBL Cove M1 is met een adviesprijs van 229,99 euro niet goedkoop, maar biedt verrassend veel geluidskwaliteit voor zijn compacte formaat. De speaker klinkt levendig en gedetailleerd, kan behoorlijk luid spelen en ondersteunt zowel wifi als bluetooth. Jammer is het ontbreken van een accu, waardoor je altijd afhankelijk bent van netstroom.

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Compacte behuizing en aansluitingen

Met afmetingen van 12,5 × 18,4 × 12,5 centimeter neemt de JBL Cove M1 weinig ruimte in beslag. De behuizing is gemaakt van stevig kunststof en heeft een ingetogen ontwerp. Ondanks het compacte formaat ontbreekt een accu, waardoor je de speaker altijd op netstroom moet aansluiten.



Bovenop zitten touchknoppen voor de bediening. Aan de achterkant vind je een microfoonschakelaar en een usb-poort. Die laatste heeft weinig toegevoegde waarde, omdat de Europese uitvoering geen audiobestanden vanaf usb-opslagapparaten kan afspelen.

Foto: Maikel Dijkhuizen In de doos zitten alleen de speaker, een stroomkabel en een korte handleiding.

Verbinden met wifi of bluetooth

De JBL Cove M1 ondersteunt zowel wifi als bluetooth. Via wifi heb je de meeste mogelijkheden en gebruik je de Nederlandstalige JBL One-app op je smartphone om de speaker in te stellen. De app begeleidt je stap voor stap door de configuratie. Binnen korte tijd is de Cove M1 verbonden met je wifi-netwerk en wordt zo nodig de nieuwste softwareupdate gedownload. Daarna kun je muziek afspelen via diensten als Spotify, Tidal en Qobuz.



Is er geen wifi beschikbaar, dan kun je ook bluetooth gebruiken. Tik bovenop de speaker op het bluetooth-logo om een smartphone, tablet of laptop te verbinden..

Met de JBL One-app is de Cove M1 snel ingesteld en klaar voor gebruik.

Geluidskwaliteit van de JBL Cove M1

Achter het speakergaas zitten drie tweeters van 2 centimeter en een woofer van 10,5 centimeter. Twee tweeters zijn op de hoeken van de behuizing geplaatst, wat zorgt voor een ruimtelijker geluid. Ook het opgegeven uitgangsvermogen van 110 watt valt op. De Cove M1 kan voor zo'n kleine speaker verrassend luid spelen, zonder dat het geluid op hoog volume snel vervormt. Alleen bij bombastische muziekpassages met veel instrumenten klinkt het soms wat rommelig. Voor een luidspreker in deze prijsklasse is dat geen groot bezwaar. Veruit de meeste nummers, ongeacht het genre, speelt de Cove M1 strak af.



Volgens JBL stemt de Cove M1 het geluid automatisch af op zijn omgeving. Je kunt deze optimalisatie ook via de JBL One-app uitvoeren. Tijdens onze luistertest zijn we aangenaam verrast door de geluidskwaliteit. De speaker voelt zich duidelijk thuis in uiteenlopende muziekgenres. Bij hiphop komt de bas stevig naar voren, terwijl bij rock heldere gitaarpartijen opvallen. Het resultaat is een rijk, gedetailleerd geluid dat ook na langere tijd prettig blijft om naar te luisteren.



Een duidelijk stereobeeld ontbreekt wel, wat bij één compacte speaker niet vreemd is. Wil je dat oplossen, dan kun je twee Cove M1-speakers aan elkaar koppelen. De speaker werkt bovendien samen met een geschikte JBL-soundbar, zodat je bij films van echt surroundgeluid kunt genieten.

Foto: Maikel Dijkhuizen De compacte Cove M1 levert een opvallend vol en gedetailleerd geluid.

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Geluid aanpassen en multiroom audio

De Cove M1 klinkt met de standaardinstellingen al uitstekend, maar misschien wil je de bas wat meer nadruk geven of juist de hoge tonen versterken. In de JBL One-app kun je daarvoor een van de vooraf ingestelde geluidsprofielen kiezen of zelf de equalizer aanpassen. Het verschil hoor je meteen, zodat je het geluid eenvoudig naar je eigen smaak kunt afstellen.



Met meerdere Cove-speakers kun je ook een multiroom-audiosysteem samenstellen en in verschillende ruimtes dezelfde muziek afspelen. Een extra speaker toevoegen gaat eenvoudig: de JBL One-app laat zien hoe je via AirPlay of Google Cast een multiroom-opstelling maakt. Daarna open je je favoriete muziek-app en regel je het volume van elke speaker afzonderlijk.



De Cove M1 krijgt op termijn ook ondersteuning voor stembediening via Alexa. Op het moment van schrijven is die functie nog niet beschikbaar.

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In de JBL One-app pas je het geluid aan en koppel je meerdere speakers voor multiroom audio.

JBL Cove M1 kopen? Dit is ons oordeel

Met een adviesprijs van 229,99 euro is de Cove M1 bepaald geen goedkope instapspeaker. Toch maakt JBL de verwachtingen meer dan waar. Ondanks zijn compacte formaat levert de speaker een opvallend rijk en levendig geluid, dat ook bij langere luistersessies prettig blijft. Hij kan bovendien behoorlijk luid spelen, terwijl de geluidskwaliteit ook op hogere volumes goed overeind blijft.

Het ontbreken van een accu is wel een gemis. Daardoor kun je de Cove M1 niet als draagbare bluetooth-speaker gebruiken en ben je altijd afhankelijk van een stopcontact. Zoek je juist een compacte wifi-speaker voor een vaste plek in huis, dan is de Cove M1 met zijn uitstekende geluidskwaliteit en multiroommogelijkheden een aantrekkelijke keuze. Naast de geteste zwarte uitvoering is hij ook verkrijgbaar in wit.