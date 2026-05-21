De draagbare JBL Xtreme-speakers staan al ruim tien jaar bekend om hun krachtige geluid. Naar eigen zeggen gooit het audiomerk daar met zijn recentste oogappel nog een schepje bovenop. Zo leveren de audiodrivers van de Xtreme 5 naar verluidt diepere bassen en meer volume. Is deze forse bluetooth-speaker zijn stevige adviesprijs van 349,99 euro waard?

JBL Xtreme 5 9 / 10 Score De Pluspunten Comfortabele draagriem

Stoere vormgeving

IP68-gecertificeerd

Valbestendig

Lange accuduur

Sfeerverlichting

Hoog volumeniveau

Diepe bassen

Weinig vervorming

Uitgebreide app De Minpunten Prijzig

Zwaar

Geen usb-c-kabel

Mist wat details in audioweergave Zoek je een weerbestendige bluetooth-speaker die in een grote (open) ruimte luid kan spelen? Dan is de JBL Xtreme 5 uitermate geschikt, mits de hoge aanschafprijs binnen jouw budget past. Dankzij de duidelijk hoorbare bassen bouw je moeiteloos een klein feestje in een tuin, park of op een festivalterrein. Stroom is niet nodig, want de accuduur is dik in orde. Minpunten zijn er ook, want audiopuristen missen in de geluidsweergave wellicht wat details. Verder is de behuizing voor een draagbare luidspreker vrij zwaar, maar dankzij de schouderriem neem je hem toch makkelijk mee. Naast de hier besproken zwarte versie is de JBL Xtreme 5 ook in de kleuren blauw en legergroen verkrijgbaar.

Categorie Specificatie Audiodrivers 2× tweeters (2 centimeter), 1× woofer (9,8 × 14,5 centimeter) Frequentiebereik 40 Hz - 20 kHz Speakervermogen 130 watt (netstroom), 90 watt (batterijvoeding) Accucapaciteit 9444 mAh IP-certificering IP68 Connectiviteit Usb-c, bluetooth 6.0 Afmetingen 34,6 × 16,5 × 15,5 centimeter Gewicht 2,9 kilo Inbegrepen accessoires Schouderband

Wie de Xtreme 5 voor het eerst uit de productdoos tilt, merkt meteen het relatieve hoge gewicht van bijna drie kilo. Gelukkig zit er een verstelbare schouderriem bij. Die maak je met behulp van twee karabijnhaken vast aan de ringen bovenop de speaker. Voor het opladen van de interne accu moet je zelf voor een usb-c-kabel zorgen, want die levert JBL niet mee.

Foto: Maikel Dijkhuizen Bevestig de schouderriem aan de 'oogjes' en neem de Xtreme 5 overal mee naartoe.

Stevige behuizing

De Xtreme 5 heeft hetzelfde cilindervormige design als zijn voorganger. Toch zijn er ook de nodige verschillen. Allereerst is de nieuwste versie een paar centimeter groter en bovendien ook een stuk zwaarder. Daarnaast heeft de bovenkant een iets andere afwerking. De zes fysieke bedieningsknoppen en bevestigingsringen bevinden zich op een matzwart paneel. Verder bevat de vijfde generatie pal onder het bedieningspaneel en boven de voet twee smalle ledstrips.

De accu van deze speaker heeft een riante capaciteit van 9444 mAh. Op een normaal volumeniveau kun je daarmee tot zo'n 24 uur achtereen luisteren. Via de zogenoemde Playtime Boost-functie rek je de batterijduur nog eens tot vier uur op. In dat geval optimaliseert de speaker de equalizerinstellingen, zodat de accu het langer volhoudt. De robuuste behuizing is trouwens IP68-gecertificeerd, waardoor de speaker uitstekend is beschermd tegen invloeden van buitenaf. Water en zand zijn bijvoorbeeld geen enkel probleem. De Xtreme 5 is zelfs valbestendig!

Foto: Maikel Dijkhuizen Zodra je de Xtreme 5 inschakelt, springen de verlichte ledstrips meteen in het oog.

Luid spelen

Net als de Xtreme 4 telt de behuizing twee tweeters en een woofer. Om de basweergave nog wat extra kracht bij te zetten, tref je aan weerszijden van de behuizing passieve basradiators. JBL claimt dat het akoestische ontwerp in de speakerkast op de schop is gegaan. Dit zou voor meer power moeten zorgen. Dat blijkt ook wel in de praktijk, want de Xtreme 5 kan zeer luid spelen. Ideaal wanneer je een grote kamer of behoorlijke buitenruimte met muziek wilt vullen. Op een hoog volume is er weliswaar wat vervorming te horen, maar het blijft binnen acceptabele grenzen. We laten verschillende muziekstijlen op deze speaker los, maar geen enkel liedje schiet uit de bocht. Kortom, ook tijdens het afspelen van luide muziek houdt deze bluetooth-speaker voldoende controle.

De Xtreme 5 legt veel nadruk op de lage tonen. Aan bas is er bepaald geen gebrek, al is de laagweergave ook weer niet zo diep als die van een gemiddelde partyspeaker. Desalniettemin is de Xtreme 5 een prima metgezel voor een bescheiden feestje. Het hoog laat zich ook goed horen, zoals zanglijnen en gitaarpartijen. Vergeleken met een kwalitatieve hoofdtelefoon of degelijke stereoset blijven er wel wat subtiele details in muziekopnames achterwege. Audiofiele fijnproevers kunnen dus beter even verder kijken. Overigens gebruik je de Xtreme 5 optioneel ook voor het luisteren van lossless-audiobestanden, al is het de vraag in hoeverre dat op een speaker met een sterke focus op bas meerwaarde heeft. Toch eens uitproberen? Koppel de Xtreme 5 dan via usb-c aan een pc of laptop.

Foto: Maikel Dijkhuizen Wanneer je het volume flink opvoert, zie je de passieve basradiator aan de zijkant trillen.

JBL Portable-app

Zoals je van een audioproduct in deze prijsklasse mag verwachten, is er voor de Xtreme 5 ook een app. Het loont de moeite om die op je smartphone te installeren. Zo voeg je geregeld software-updates toe en bekijk je de resterende accuduur. Je kunt eventueel de equalizerinstellingen handmatig aanpassen. Schroef bijvoorbeeld de basweergave op of leg juist meer nadruk op het midden en hoog. Je kunt eventueel de eerder besproken Playtime Boost-optie inschakelen. De app bevat ook nog zes lichteffecten voor de aanwezige randverlichting. Je kiest hierbij zelf een mooie kleur.

Foto: Maikel Dijkhuizen Pas in de app onder meer de lichtkleur en equalizer aan.

