De JBL Cove P1 is een oplaadbare wifi-speaker met bluetooth, Dolby Atmos en ondersteuning voor multiroom audio. Thuis kun je hem combineren met andere Cove-speakers om in meerdere kamers naar muziek te luisteren. Dankzij de ingebouwde accu en bluetooth kun je de Cove P1 ook onderweg als draagbare speaker gebruiken. Kortom, een speaker met mogelijkheden. Tijd voor een praktijktest.

JBL Cove P1 7 / 10 Score De Pluspunten Geïntegreerd handvat

Accu

Ondersteunt wifi en bluetooth

Oplaadstation

Stevige IP56-gecertificeerde behuizing

Eenvoudige configuratie in JBL One-app

Vijf audiodrivers

Breed geluidsveld De Minpunten Duur

Zwaar

Veel vervorming op hoog volume

Multiroom audio kan beter De JBL Cove P1 klinkt op normaal volume ruimtelijk en gebalanceerd. Met de ingebouwde accu, wifi en bluetooth kun je hem op verschillende plekken gebruiken. Pluspunten zijn het brede geluidsveld en de acceptabele audiokwaliteit. Multiroom audio werkte in onze test goed via Apple AirPlay, maar een groep maken in de JBL One-app lukte niet. Op hoog volume galmt de speaker en klinken de hoge tonen wat schel. Daarom vinden we de adviesprijs van 449,99 euro aan de hoge kant.

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Specificatie Waarde Voeding Lichtnet en accu Spatwaterdicht Ja Streaming AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Auracast Bluetooth Ja Multiroom Ja, ook als stereopaar of in surroundopstelling Spraakassistent Amazon Alexa Vereist Wifi en de app (Android/iOS) Afmetingen (lxbxh) 147 x 146 x 233 mm Gewicht 3,26 kg Updates Minimaal 24 maanden na introductie (september 2026)

Er verscheen kortgeleden op ID.nl al een review over de JBL Cove M1, de kleinste speaker uit de kersverse Cove-familie van het Amerikaanse audiomerk. De JBL Cove P1 is met 14,6 × 23,3 × 14,7 centimeter een slag groter. Met een adviesprijs van 449,99 euro kost hij precies 220 euro meer dan de Cove M1. Is die meerprijs het waard?

Foto: Maikel Dijkhuizen In de doos zitten de JBL Cove P1, een oplaaddock en een korte handleiding.

Handvat, oplaadstation en accuduur

Als we de JBL Cove P1 uit de doos tillen, valt het gewicht meteen op: ruim drie kilo. Met het ingebouwde handvat aan de achterkant verplaats je de speaker toch vrij makkelijk. Zet je hem op het meegeleverde, elegant vormgegeven oplaadstation, dan laadt de accu op zonder dat je telkens een kabel hoeft aan te sluiten. Op vakantie kun je de speaker ook via usb-c opladen met een geschikte kabel. Volgens JBL kun je met de volledig opgeladen accu van 4800 mAh tot zo'n veertien uur luisteren.

Foto: Maikel Dijkhuizen Met het ingebouwde handvat til je de JBL Cove P1 naar de gewenste plek.

Vijf actieve audiodrivers: zo klinkt de JBL Cove P1

JBL houdt het ontwerp van de Cove P1 eenvoudig. Je kunt kiezen uit zwart en wit. Rond de sober vormgegeven kunststof klankkast zit stevig speakergaas. Daarachter zitten drie tweeters en een woofer.



Bovenop zit een vierde tweeter die een deel van het geluid uit een Dolby Atmos-audiotrack omhoog stuurt. Daar heb je vooral iets aan als je muziekdienst Dolby Atmos ondersteunt, zoals Apple Music of Tidal. De Cove P1 werkt ook samen met bepaalde JBL-soundbars. Zo kun je bijvoorbeeld een Netflix-stream met Dolby Atmos-geluid bekijken.



De vijf actieve audiodrivers zitten op verschillende plekken in de klankkast. Al bij het eerste nummer dat we via Spotify afspelen, valt op hoe ruimtelijk de muziek klinkt. Het lijkt niet alsof al het geluid uit één behuizing komt. Met de Cove P1 kun je een middelgrote kamer met muziek vullen.



Zet je het volume flink hoger, dan gaat de Cove P1 helaas wel behoorlijk galmen en klinken de hoge tonen wat schel. Voor een speaker in deze prijsklasse hadden we op hoog volume meer verwacht. Luister je op normaal volume, dan klinkt muziek uit uiteenlopende genres wel gebalanceerd.

Foto: Maikel Dijkhuizen Bovenop de JBL Cove P1 zitten het bedieningspaneel en de tweeter die Dolby Atmos-geluid omhoog stuurt.

Multiroom audio: zo werken de JBL Cove P1 en M1 samen

Met meerdere Cove-speakers kun je in verschillende kamers naar muziek luisteren. Voor onze test zetten we de Cove M1 in de keuken en de Cove P1 in de woonkamer. Het instellen gaat minder soepel dan we van Sonos gewend zijn. In de JBL One-app op onze iPhone zien we wel een optie om een systeem met meerdere speakers te maken, maar de app meldt dat er geen apparaten beschikbaar zijn. Op het hoofdscherm van diezelfde app staan beide speakers wél. Hopelijk lost JBL dit op met een software-update.

Op iOS leunt JBL vooralsnog op Apple AirPlay voor multiroom audio. Dat werkt in onze test probleemloos: de muziek speelt op beide speakers synchroon. Via het Bedieningspaneel regel je het volume van alle aangemelde speakers. In de JBL One-app kun je een speaker niet aan een kamer toewijzen. Op Android kun je voor multiroom audio uitwijken naar de Google Home-app.

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Wil je de muziek ook op de tweede speaker horen zonder je smartphone erbij te pakken? Tik dan op het hartje op het bedieningspaneel bovenop die speaker. De tweede speaker neemt de audioweergave van de eerste over. JBL noemt die functie Music Follows Me.

In de JBL One-app bedien je alle aangesloten Cove-speakers, maar het instellen van multiroom audio kan beter.

Foto: Maikel Dijkhuizen De JBL Cove P1 en kleinere M1 werken goed met elkaar samen.

JBL Cove P1 kopen?

De JBL Cove P1 komt het best tot zijn recht als je op normaal volume luistert. De vijf actieve audiodrivers laten muziek ruimtelijk klinken: het klinkt niet alsof alles uit één behuizing komt. De speaker vult een middelgrote kamer en houdt het geluid bij uiteenlopende muziekgenres goed in balans. Zet je hem flink harder, dan gaat hij behoorlijk galmen en klinken de hoge tonen wat schel. Juist op dat punt hadden we voor deze prijs meer verwacht.



De ingebouwde accu, wifi en bluetooth maken de Cove P1 flexibel in gebruik. Met het handvat verplaats je hem makkelijk, al is ruim drie kilo niet niks voor een draagbare speaker. Opladen gaat thuis via het meegeleverde oplaadstation en onderweg kan het ook via usb-c met een geschikte kabel.



Wil je in meerdere kamers luisteren, dan kan dat, maar de JBL One-app maakt het je niet altijd makkelijk. In onze test zag de app beide Cove-speakers, maar lukte het niet om er een groep van te maken. Je kunt in de app ook geen speaker aan een kamer toewijzen. Via Apple AirPlay speelden de Cove P1 en Cove M1 wél netjes synchroon.



Zo komen we uit op een 7/10. Zoek je een oplaadbare wifi-speaker die op normaal volume ruimtelijk klinkt en die je makkelijk van kamer naar kamer verplaatst, dan heeft de Cove P1 genoeg te bieden. Maar voor 449,99 euro vinden we de prestaties op hoog volume tegenvallen. Zet je je muziek vaak hard, dan kun je beter verder kijken.

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