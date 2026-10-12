De drie modellen hebben ieder een ander ontwerp. De soundcore AeroClip 2 is een open-ear-model, waarbij je de geluiden uit je omgeving kunt blijven horen. De oordopjes beschikken over 12mm-drivers, ondersteunen LDAC en bieden een batterijduur van maximaal acht uur. Met de oplaadcase loopt dat op tot 32 uur. De AeroClip 2 kost 179,99 euro.
De soundcore Space 2 Pro is een over-ear-hoofdtelefoon met adaptieve actieve ruisonderdrukking (ANC). Acht microfoons analyseren het omgevingsgeluid, terwijl zes microfoons worden gebruikt voor telefoongesprekken. De hoofdtelefoon heeft een batterijduur van maximaal 30 uur met ANC ingeschakeld en 60 uur zonder ruisonderdrukking. De adviesprijs bedraagt 199,99 euro.
Met de soundcore Liberty Buds 2 brengt Anker de nieuwe technologie ook naar een goedkoper model. Deze in-ear-oordopjes beschikken over 9,2mm-drivers en acht sensoren om stemgeluid tijdens gesprekken beter op te vangen. De Liberty Buds 2 kosten 129,99 euro.
AI-chip voor duidelijkere gesprekken
Alle drie de modellen maken gebruik van de nieuwe Thus AI-chip. Deze verwerkt stemgeluid lokaal en probeert achtergrondgeluiden, zoals verkeer en pratende mensen, te onderdrukken. Volgens Anker verbruikt de chip relatief weinig energie doordat berekeningen rechtstreeks in het geheugen plaatsvinden.
Anker kondigt daarnaast alvast de AeroClip 2 Pro aan, die tijdens CES 2027 in januari wordt gepresenteerd. Dit model krijgt extra AI-functies, waaronder het lokaal opslaan van geluidsopnames en het automatisch maken van samenvattingen.