Bose neemt Skullcandy over om doelgroep uit te breiden en te verjongen

Audiomerk Bose heeft de Amerikaanse hoofdtelefoonfabrikant Skullcandy overgenomen. Daarmee wil het bedrijf een grotere en vooral jongere doelgroep bereiken. Skullcandy blijft onder zijn eigen naam bestaan. Voor Nederlandse consumenten en winkels verandert er voorlopig weinig.

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Het bedrijf koopt Skullcandy van investeringsmaatschappij Mill Road Capital Management, dat sinds 2016 eigenaar was van het merk. Hoeveel Bose voor de overname betaalt, houden beide partijen geheim. In Amerikaanse media, waaronder The Verge en WIRED, wordt evenmin een concreet overnamebedrag genoemd. Wel is bekend dat Mill Road Capital in 2016 ongeveer 196,6 miljoen dollar voor Skullcandy betaalde.

Twee merken, verschillende doelgroepen

De overname is opvallend, omdat Bose vooral bekendstaat om zijn relatief dure hoofdtelefoons, oordopjes en speakers. Skullcandy richt zich juist op een jonger publiek, met betaalbaardere producten en opvallende ontwerpen.

De bedrijven werken al langer samen. Zo maken de Skullcandy Method 360 ANC-oordopjes en de Crusher 1080 ANC-hoofdtelefoon gebruik van audiotechnologie van Bose. Door de overname kan die samenwerking verder worden uitgebreid. Bose wil onder andere investeren in productontwikkeling en internationale distributie.

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