Het bedrijf koopt Skullcandy van investeringsmaatschappij Mill Road Capital Management, dat sinds 2016 eigenaar was van het merk. Hoeveel Bose voor de overname betaalt, houden beide partijen geheim. In Amerikaanse media, waaronder The Verge en WIRED, wordt evenmin een concreet overnamebedrag genoemd. Wel is bekend dat Mill Road Capital in 2016 ongeveer 196,6 miljoen dollar voor Skullcandy betaalde.
Twee merken, verschillende doelgroepen
De overname is opvallend, omdat Bose vooral bekendstaat om zijn relatief dure hoofdtelefoons, oordopjes en speakers. Skullcandy richt zich juist op een jonger publiek, met betaalbaardere producten en opvallende ontwerpen.
De bedrijven werken al langer samen. Zo maken de Skullcandy Method 360 ANC-oordopjes en de Crusher 1080 ANC-hoofdtelefoon gebruik van audiotechnologie van Bose. Door de overname kan die samenwerking verder worden uitgebreid. Bose wil onder andere investeren in productontwikkeling en internationale distributie.
Skullcandy blijft voorlopig een zelfstandig merk binnen de consumentenaudiodivisie van Bose. Ook het Amerikaanse hoofdkantoor in Park City, Utah, blijft bestaan.