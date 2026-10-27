Sony WH-1000XM6 krijgt een Hello Kitty-bundel met tas en case

De Sony WH-1000XM6 verschijnt als speciale Hello Kitty-bundel. Naast de koptelefoon in Sand Pink krijg je twee exclusieve accessoires in de stijl van de Japanse cartoon. De gelimiteerde set is vanaf 27 oktober alleen via de Sony Store verkrijgbaar.

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Sony verandert niets aan de techniek of behuizing van zijn topmodel. De Hello Kitty-uitvoering is een speciale bundel rond de bestaande Sand Pink-versie van de WH-1000XM6. Het herkenbare personage zie je terug op de twee meegeleverde accessoires.

Wat er nieuw is

De bundel bevat de roze Sony WH-1000XM6, een Hello Kitty-opberghoes en een bijpassende draagtas. De hoes biedt plaats aan de koptelefoon en enkele persoonlijke spullen, terwijl de grotere tas bedoeld is voor dagelijks gebruik. Daarmee zit het onderscheid dus vooral in wat je naast de koptelefoon ontvangt.

Foto: SANRIO CO

De WH-1000XM6 zelf behoudt zijn bekende eigenschappen. Sony gebruikt de HD Noise Cancelling Processor QN3 om omgevingsgeluid te onderdrukken en stemde de audioweergave af met masteringtechnici. Microfoons en beamforming richten zich tijdens gesprekken op je stem en verminderen geluid uit de omgeving. In onze review van de Sony WH-1000XM6 lees je hoe de koptelefoon in de praktijk presteert.

Voor films ondersteunt de koptelefoon 360 Reality Audio Upmix for Cinema. Die functie verwerkt stereogeluid tot een ruimtelijker geluidsbeeld. Het effect hangt af van de opname en je persoonlijke voorkeur, zoals ook blijkt uit onze uitleg over wanneer ruimtelijke audio echt iets toevoegt.

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Prijs en beschikbaarheid

De Sony WH-1000XM6 Hello Kitty-bundel is vanaf vandaag beschikbaar. Het pakket is in Nederland uitsluitend online verkrijgbaar via de Sony Store en moet een lieve 419 euro kosten. De gewone Sand Pink-uitvoering wordt ook los verkocht zonder de twee Hello Kitty-accessoires.

Sony richt zich met deze uitgave vooral op verzamelaars en Hello Kitty-liefhebbers die toch al naar de WH-1000XM6 keken. Je krijgt geen exclusieve kleur, aangepaste geluidsinstellingen of Hello Kitty-opdruk op de koptelefoon zelf. De meerwaarde zit volledig in de opberghoes, de draagtas en de beperkte verkoop via Sony's eigen winkel.