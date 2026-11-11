De verwarming een graadje lager zetten is prima, maar bibberend op de bank zitten hoeft natuurlijk ook weer niet. Bij de Action hebben ze een elektrische knuffeldeken van Carmen die je lekker warm houdt tijdens een avondje Netflixen, lezen of gewoon helemaal niets doen.

Een dekentje op de bank is in de herfst en winter bijna onmisbaar. Maar hoe lekker zacht zo'n plaid ook is, hij maakt je niet uit zichzelf warm. Daar heeft Action iets op bedacht. Deze elektrische knuffeldeken van Carmen combineert een lekker zachte buitenkant van imitatiebont met ingebouwde verwarming. Zo zit je er ook op koude avonden warmpjes bij, zonder dat je meteen de thermostaat hoger hoeft te draaien.

Foto: Carmen

Drie standen voor de perfecte temperatuur

De knuffeldeken meet 180 bij 130 centimeter en is daarmee groot genoeg om jezelf lekker in te wikkelen of er gezellig met z'n tweetjes onder te duiken. De buitenkant is gemaakt van zachte faux fur, oftewel nepbont, dat niet alleen prettig aanvoelt, maar ook helpt om de warmte vast te houden.

Met de bediening kies je uit drie warmtestanden. Op het verlichte display zie je welke stand je hebt geselecteerd, ook wanneer je met gedimd licht op de bank zit. Verwacht overigens geen gloeiendhete deken: de Carmen is juist ontworpen om een aangename, gelijkmatige warmte af te geven.

Foto: Carmen

Warm blijven zonder de hele kamer te verwarmen

Met een maximumvermogen van 120 watt is de knuffeldeken bovendien een stuk zuiniger dan een elektrische kachel van bijvoorbeeld 2000 watt. Op vol vermogen verbruikt hij maximaal 0,12 kWh per uur. Bij een stroomprijs van 30 cent per kWh kost een avondje van vier uur onder de deken je dus hooguit zo'n 14 cent aan elektriciteit. Dat maakt deze knuffeldeken een interessante optie als je vooral jezelf warm wilt houden, en niet de hele woonkamer.

Ook aan het praktische gedeelte is gedacht. De deken beschikt over oververhittingsbeveiliging en kan gewoon in de wasmachine op 30 graden. Wel even de wasinstructies volgen en de wasdroger overslaan; gewoon even uithangen en aan de lucht laten drogen.

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Foto: Carmen

Alleen online verkrijgbaar

De elektrische knuffeldeken van Carmen is bij Action verkrijgbaar in taupe en kost 29,95 euro. Houd er wel rekening mee dat je hem niet in de fysieke Action-winkels vindt: hij is uitsluitend te bestellen via de webshop. Daar komen dan nog wel 5,99 euro verzendkosten bij.

Voor wie het op de bank snel koud krijgt maar het vertikt om de verwarming nu al voluit te zetten, is het in elk geval een verleidelijk alternatief voor nóg een extra trui.