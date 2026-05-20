SolarVault 3 Pro Max AC
De SolarVault 3 Series bestaat uit drie modellen. De SolarVault 3 Pro Max AC is bedoeld voor huishoudens die al zonnepanelen hebben maar nog geen thuisbatterij. De AC-variant wordt aangesloten via een gewoon stopcontact of via de AC-uitgang van een bestaande micro-omvormer. Nieuwe bekabeling is dus niet nodig. De opslagcapaciteit is uitbreidbaar van 2,52 kWh tot 15,12 kWh en ondersteunt vijf batterijmodules. Het vermogen is 2500 watt – genoeg voor een wasmachine of vaatwasser.
SolarVault 3 Pro
De SolarVault 3 Pro is het instapmodel en ondersteunt tot 4000 watt PV-input via vier onafhankelijke MPPT-aansluitingen. Met een bypass-output van 2300 watt kan dit model ook stroomveters zoals een oven of airconditioning laten draaien.
De SolarVault 3 Pro Max
Tot slot is er de SolarVault 3 Pro Max, het topmodel. Dat is speciaal bedoeld voor grotere woningen met een hogere energievraag en zwaardere belasting. Ook zorgt dit model ervoor dat gebruikers minder afhankelijk zijn van het stroomnet.
Energiebeheer
Alle drie de modellen werken met wat Jackery 'AI-gestuurd energiebeheer' noemt: daarbij worden opwekking, opslag én verbruik automatisch geoptimaliseerd. Daarvoor kijkt het systeem onder meer naar de zonneproductie, de batterijstatus en het huishoudelijk verbruik. Ook kan het inspelen op dynamische stroomtarieven: dus energie opslaan wanneer elektriciteit goedkoper is en tijdens dure piekuren juist zelf de energie verbruiken. In de app zijn verbruiksdata, zonne-energievoorspellingen en real-time monitoring te bekijken. Daarnaast ondersteunt SolarVault 3 slimme energiemeters zoals de HomeWizard P1 Meter. Integreren met Home Assistant is ook mogelijk. en Home Assistant.
Makkelijke installatie
Voor de installatie van alle drie modellen hoef je niet te boren of allerlei dingen aan te passen; volgens Jackery hebben gebruikers aan drie kabels en vijf minuten genoeg om aan de slag te kunnen. Dat hangt uiteraard wel af van de situatie ter plekke.
Prijzen en beschikbaarheid
De SolarVault 3 Pro heeft een adviesprijs van 1149 euro, de SolarVault 3 Pro Max AC van 1269 euro en de SolarVault 3 Pro Max van 1389 euro. Tot en met 31 mei krijgen kopers korting en een gratis P1-meter Alle modellen zijn nu verkrijgbaar via de website van Jackery.