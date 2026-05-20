Door het verdwijnen van de salderingsregeling en de schommelende energieprijzen worden thuisbatterijen met de dag populairder. Alleen al in april registreerden netbeheerders bijna 10.000 nieuwe thuisbatterijen. Omdat lang niet alle thuisbatterijen worden geregistreerd, ligt het echte cijfer minstens twee keer zo hoog. Goede timing dus van Jackery, dat de SolarVault 3 Series op de markt brengt: drie nieuwe plug-and-play thuisbatterijen.

SolarVault 3 Pro Max AC

De SolarVault 3 Series bestaat uit drie modellen. De SolarVault 3 Pro Max AC is bedoeld voor huishoudens die al zonnepanelen hebben maar nog geen thuisbatterij. De AC-variant wordt aangesloten via een gewoon stopcontact of via de AC-uitgang van een bestaande micro-omvormer. Nieuwe bekabeling is dus niet nodig. De opslagcapaciteit is uitbreidbaar van 2,52 kWh tot 15,12 kWh en ondersteunt vijf batterijmodules. Het vermogen is 2500 watt – genoeg voor een wasmachine of vaatwasser.

SolarVault 3 Pro

De SolarVault 3 Pro is het instapmodel en ondersteunt tot 4000 watt PV-input via vier onafhankelijke MPPT-aansluitingen. Met een bypass-output van 2300 watt kan dit model ook stroomveters zoals een oven of airconditioning laten draaien.

De SolarVault 3 Pro Max

Tot slot is er de SolarVault 3 Pro Max, het topmodel. Dat is speciaal bedoeld voor grotere woningen met een hogere energievraag en zwaardere belasting. Ook zorgt dit model ervoor dat gebruikers minder afhankelijk zijn van het stroomnet.

Energiebeheer

Alle drie de modellen werken met wat Jackery 'AI-gestuurd energiebeheer' noemt: daarbij worden opwekking, opslag én verbruik automatisch geoptimaliseerd. Daarvoor kijkt het systeem onder meer naar de zonneproductie, de batterijstatus en het huishoudelijk verbruik. Ook kan het inspelen op dynamische stroomtarieven: dus energie opslaan wanneer elektriciteit goedkoper is en tijdens dure piekuren juist zelf de energie verbruiken. In de app zijn verbruiksdata, zonne-energievoorspellingen en real-time monitoring te bekijken. Daarnaast ondersteunt SolarVault 3 slimme energiemeters zoals de HomeWizard P1 Meter. Integreren met Home Assistant is ook mogelijk. en Home Assistant.

Makkelijke installatie

Voor de installatie van alle drie modellen hoef je niet te boren of allerlei dingen aan te passen; volgens Jackery hebben gebruikers aan drie kabels en vijf minuten genoeg om aan de slag te kunnen. Dat hangt uiteraard wel af van de situatie ter plekke.

