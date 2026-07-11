Op zoek naar een eerste thuisbatterij die niet meteen duizenden euro’s kost? De Zendure SolarFlow 2400 AC+ kan een boeiend model zijn. Nul op de meter ga je er waarschijnlijk niet mee bereiken, maar dat kan altijd nog met een uitbreidingsbatterij. Lees in deze uitgebreide review wat de SolarFlow 2400 AC+ in zich heeft.

Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,2 / 10 Score De Pluspunten Compact gewicht en formaat

Kan binnen en buiten staan

Noodstopcontact

Veel functies in app

Tot 2400 watt terugleveren (op eigen groep)

Uit te breiden met meer batterijen De Minpunten Installatie kan soepeler

App soms onlogisch

Capaciteit is aan de krappe kant De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een relatief kleine thuisbatterij die je eenvoudig installeert en veel functies heeft. De capaciteit in kWh is niet heel groot, dus nul op de meter gaat je waarschijnlijk niet lukken zonder uitbreidingsbatterij. De SolarFlow 2400 AC+ is met zijn prijs onder de 1000 euro wel een scherp geprijsde kennismaking met het concept thuisbatterij, en uitbreiden kan altijd later nog. We hopen wel dat Zendure zijn software verbetert, want de vertalingen en het AI-niveau zijn niet altijd te volgen.

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Verkrijgbaarheid

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een thuisbatterij met een capaciteit van 2,4 kWh. Je koopt de batterij op dit moment voor zo’n 965 euro bij bekende Nederlandse (web)winkels. Dat is een prettige gedachte voor als je aanspraak op je garantie wilt maken.

Garantie

Zendure is in 2013 opgericht in de Verenigde Staten en omschrijft zichzelf graag als een Amerikaans bedrijf. In de praktijk staat het hoofdkantoor tegenwoordig in China, waar je ook de fabrieken vindt die de thuisbatterijen produceren. Wij zouden Zendure daarom omschrijven als een meer Chinees merk dat in veel landen actief is, zo ook Nederland.

Zendure geeft tien jaar garantie op de batterij en claimt een levensduur van vijftien jaar. Bij dagelijks gebruik zou je uitkomen op ongeveer 6000 laadcycli, een gebruikelijk getal voor een scherp geprijsde thuisbatterij.

Installatie

De SolarFlow 2400 AC+ is fysiek eenvoudig te installeren. Hij weegt iets meer dan 25 kilo en heeft handgrepen aan de zijkanten. Je kunt de batterij dus prima alleen of met z’n tweeën optillen en op de gewenste plek zetten, in de buurt van een stopcontact.

Foto: Rens Blom De SolarFlow 2400 AC+ past qua formaat prima in je kamer

Prettig is dat je de thuisbatterij zowel binnen als buiten kunt plaatsen. De behuizing is namelijk IP65 gecertificeerd. Dat betekent dat de thuisbatterij stofbestendig is en tegen regen kan. Zendure zegt dat de behuizing geen problemen ervaart in het Nederlandse weer, maar het beste uit de volle zon geplaatst kan worden. Wij hebben de batterij binnen geplaatst – vanzelfsprekend niet in een vluchtroute. Je kunt geen zonnepanelen rechtstreeks aansluiten op de batterij. Door de stekker in het stopcontact te steken, weet de thuisbatterij via zijn slimme meter zelf wanneer hij overtollige zonnestroom kan opladen.

Na de fysieke installatie volgt de app-koppeling. Met de Zendure-app op je telefoon geïnstalleerd is het tijd om je slimme meter te koppelen. Dat kan er een van HomeWizard of Shelly zijn, maar Zendure verkoopt zelf ook een P1-meter. Die hebben wij getest en werkt in combinatie met een adapter in het stopcontact. Dat laatste voelt wat overbodig, want P1-meters van onder meer Anker Solix, HomeWizard en Jackery functioneren zonder adapter. Dat scheelt toch weer een stekker in het stopcontact.

Foto: Rens Blom De Zendure P1-meter vereist een bridge die je in het stopcontact steekt.

De installatie van de P1-meter en thuisbatterij duurde bij ons bijna 20 minuten. Best lang, wat voornamelijk komt omdat zowel de P1-meter als de SolarFlow 2400 AC+ meerdere updates moesten downloaden en installeren. Vervolgens konden we een modus kiezen om de thuisbatterij te laten functioneren. Wij kozen voor de automatische modus.

Foto: Rens Blom De installatie via de smartphone-app spreekt voor zich.

Wij hebben de batterij op een standaard stopcontact op een gedeelde groep gezet, waardoor hij tot 800 watt kan terugleveren. Wil je terugleveren (ontladen) met de maximale 2400 watt die de SolarFlow 2400 AC+ ondersteunt, dan moet je de thuisbatterij op een eigen groep zetten. Dat kun je door een elektricien laten uitvoeren.

In gebruik

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ heeft een capaciteit van 2,4 kWh. Dat is aan de kleine kant voor een thuisbatterij, en ook minder dan de compacte HomeWizard-batterij (2,7 kWh). Onafhankelijk onderzoek van energie-expert Jeroen op basis van 1365 huishoudens wijst uit dat een thuisbatterij met 3 tot 7 kWh het meest praktisch is.

Dat merken wij ook. De SolarFlow 2400 AC+ is nét ontoereikend om ons een hele avond en nacht van eigen zonnestroom te voorzien. Voordat de nacht begint, is de batterij leeg. In ons geval zou een uitbreidingsbatterij van 2,88 kWh veel schelen en ervoor zorgen dat we wél de nacht doorkomen. We hebben geen uitbreidingsbatterij getest.

Het rendement van de Zendure SolarFlow 2400 AC+ is bij ons ongeveer 85 procent. Bij het omzetten van energie gaat energie verloren, en 85 procent rendement is een van de hoogste waarden die wij tot nu toe hebben genoteerd bij het testen van thuisbatterijen. Goed bezig, Zendure! Het getal betekent dat elke kWh aan zonne-energie die de batterij ingaat 0,85 kWh aan bruikbare stroom voor je huis oplevert.

De financiële besparing

Bij een thuisbatterij hoort natuurlijk de vraag: wat bespaart hij aan stroomkosten? Een lastige vraag, want voor het antwoord moet je kijken naar je stroomverbruik, eventuele opwek van zonne-energie van zonnepanelen, terugleverkosten van zonne-energie en (niet geheel onbelangrijk) je stroomtarieven. Om het niet té ingewikkeld te maken, delen we onze financiële besparingen met je, uitgevoerd op de Automodus van de SolarFlow 2400 AC+.

Foto: Rens Blom De Zendure-thuisbatterij kan werken via verschillende modi. Wij vinden de Automodus betrouwbaarder dan Zenki AI

In een gemiddelde lenteweek zonder thuisbatterij betalen wij 4,50 euro aan stroomkosten. Wij koken op gas, wekken ongeveer 70 kWh per week aan zonne-energie op en verbruiken in zo’n week ongeveer 25 kWh stroom van het net.

In een gemiddelde week mét de SolarFlow 2400 AC+ konden we zonne-energie niet alleen direct benutten, maar ook opslaan in de thuisbatterij en gebruiken wanneer de zon niet scheen. Onze stroomafname van het net daalde in zo’n gemiddelde week naar ongeveer 9 kWh.

In zo’n week betaalden we daarom rond de 1,35 euro voor stroom. Dat is een verschil van ongeveer 3,15 euro op weekbasis. Zou je dat bedrag vermenigvuldigen met het aantal weken (52) in een jaar, dan zou de SolarFlow 2400 AC+ ons ongeveer 163 euro per jaar aan stroomkosten schelen. Een sommetje onder voorbehoud, want we hebben deze thuisbatterij niet kunnen testen in een winterweek.

De terugverdientijd van de batterij zou voor ons op papier op zes jaar uitkomen. Wij denken dat zeven jaar realistischer is, maar het hangt ook af van je stroomtarieven. Hoge terugleverkosten van zonne-energie kunnen best impact hebben op jouw theoretische terugverdientijd. Handel je met deze batterij slim in stroom omdat je een dynamisch contract hebt, dan kan je terugverdientijd misschien wel lager uitvallen.

Foto: Rens Blom De achterkant van de thuisbatterij bestaat vooral uit koeling, die je niet hoort

De thuisbatterij heeft een noodstopcontact dat functioneert als thuis de stroom uitvalt. Zit er voldoende energie in de batterij, dan kun je een eigen apparaat zoals je koelkast of goede stekkerdoos met meerdere apparaten op dit noodstopcontact aansluiten. Het maximale vermogen van dit noodstopcontact is met 2400 watt hoog genoeg om meerdere apparaten tegelijk van stroom te voorzien.

Foto: Rens Blom Onderin zie je het noodstopcontact van deze thuisbatterij

De smartphone-app

Zendures smartphone-app werkt prima, maar is geen sterk punt. Sommige vertalingen zijn wat krom, bepaalde instellingen maken niet goed duidelijk wat ze doen en Zendures eigen AI-model ‘Zenki AI’ neemt soms vreemde beslissingen.

De AI belooft naar je verbruik te kijken en aan de hand van allerlei factoren de batterij op de beste momenten op te laden en te ontladen, maar frustreerde ons soms met op- of ontladen op vreemde momenten. Zendure zegt dat zijn app Zenki AI 2.0-versie slimmer is, maar die is net een week beschikbaar en toen hadden we onze test al afgerond. We hopen dat Zendure gelijk heeft.

Foto: Rens Blom Enkele screenshots die een indruk geven van de Zendure-smartphone-app

Een wat onlogische smartphone-app is niet uniek, helaas. Concurrenten als Anker Solix en Jackery hebben ons ook verbaasd met matige vertalingen of priegelige knopjes, maar laten net als Zendure wel snel verbetering zien.

Conclusie: Zendure SolarFlow 2400 AC+ kopen?

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een relatief kleine thuisbatterij die je eenvoudig installeert en veel functies heeft. De capaciteit in kWh is niet heel groot, dus nul op de meter gaat je waarschijnlijk niet lukken zonder uitbreidingsbatterij. De SolarFlow 2400 AC+ is met zijn prijs onder de 1000 euro wel een scherp geprijsde kennismaking met het concept thuisbatterij, en uitbreiden kan later altijd nog. We hopen wel dat Zendure zijn software verbetert, want de vertalingen en het AI-niveau zijn niet altijd te volgen.