De Anker Solarbank Max werd in september al aangekondigd tijdens de IFA in Berlijn. Sinds 22 oktober is het systeem daadwerkelijk te bestellen in Nederland. De nieuwe batterij moet een brug slaan tussen relatief eenvoudige plug-in-thuisbatterijen en grotere energieopslagsystemen.
Het basismodel heeft een capaciteit van 7 kWh en beschikt over een ingebouwde omvormer. Je kunt vijf extra batterijmodules toevoegen, waarmee de totale opslagcapaciteit oploopt tot 42 kWh. Ook aan de kant van de zonnepanelen zijn de mogelijkheden behoorlijk uitgebreid. Volgens Anker kunnen maximaal twintig zonnepanelen worden aangesloten, met een gezamenlijk piekvermogen van 10 kWp. Daarvoor zijn drie afzonderlijke MPPT-regelaars aanwezig.
Tot 4.600 watt levering
Hoewel Anker spreekt van een plug-in-systeem, betekent dit niet dat je de volledige capaciteit en het maximale vermogen zomaar via een normaal stopcontact kunt gebruiken. Via een daarvoor geschikte, professioneel aangelegde aansluiting kan het systeem volgens Anker maximaal 3500 watt aan het elektriciteitsnet van de woning leveren. Bij een vaste elektrische installatie kan dat oplopen tot 4600 watt.
Daarnaast is een afzonderlijke noodstroomaansluiting aanwezig die maximaal 3680 watt kan leveren. Daarmee kun je bij stroomuitval bepaalde apparaten van energie voorzien.