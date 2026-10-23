Nieuwe Anker-thuisbatterij met 7 kWh en uitbreidbaar tot 42 kWh nu te koop in Nederland

Anker is begonnen met de verkoop van de SOLIX Solarbank Max. Deze thuisbatterij heeft standaard een opslagcapaciteit van 7 kWh, maar kan met extra batterijmodules worden uitgebreid tot maximaal 42 kWh. Daarmee komt het systeem qua capaciteit in de buurt van grotere, permanent geïnstalleerde thuisbatterijen.

De Anker Solarbank Max werd in september al aangekondigd tijdens de IFA in Berlijn. Sinds 22 oktober is het systeem daadwerkelijk te bestellen in Nederland. De nieuwe batterij moet een brug slaan tussen relatief eenvoudige plug-in-thuisbatterijen en grotere energieopslagsystemen.

Het basismodel heeft een capaciteit van 7 kWh en beschikt over een ingebouwde omvormer. Je kunt vijf extra batterijmodules toevoegen, waarmee de totale opslagcapaciteit oploopt tot 42 kWh. Ook aan de kant van de zonnepanelen zijn de mogelijkheden behoorlijk uitgebreid. Volgens Anker kunnen maximaal twintig zonnepanelen worden aangesloten, met een gezamenlijk piekvermogen van 10 kWp. Daarvoor zijn drie afzonderlijke MPPT-regelaars aanwezig.

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Tot 4.600 watt levering

Hoewel Anker spreekt van een plug-in-systeem, betekent dit niet dat je de volledige capaciteit en het maximale vermogen zomaar via een normaal stopcontact kunt gebruiken. Via een daarvoor geschikte, professioneel aangelegde aansluiting kan het systeem volgens Anker maximaal 3500 watt aan het elektriciteitsnet van de woning leveren. Bij een vaste elektrische installatie kan dat oplopen tot 4600 watt.