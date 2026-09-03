Philips Hue breidt zijn verlichting voor rond de televisie flink uit. Met de nieuwe Play Screen Sync kun je Hue-lampen laten meekleuren met vrijwel alles wat op je televisie verschijnt, zonder dat het beeld eerst door een HDMI-box hoeft. Tegelijk verschijnt er een goedkopere 4K-versie van de Hue Sync Box en worden zelfs bepaalde Nanoleaf-panelen onderdeel van het Hue-systeem.

Philips Hue heeft inmiddels verschillende manieren om verlichting te laten reageren op het beeld van je televisie. De bekendste oplossing is de Play HDMI Sync Box, die het HDMI-signaal analyseert en vervolgens Hue-lampen rondom de televisie dezelfde kleuren laat weergeven. Dat werkt goed met bijvoorbeeld een gameconsole, mediaspeler of tv-ontvanger, maar kent een belangrijk nadeel: het signaal moet fysiek door de Sync Box lopen.

Gebruik je Netflix, Disney+, YouTube of een andere app die rechtstreeks op je smart-tv draait, dan ziet de HDMI-box helemaal niets. Philips Hue heeft voor bepaalde televisies van Samsung en LG daarom al een speciale Sync TV-app, maar die werkt alleen op ondersteunde modellen.

Camera kijkt rechtstreeks naar je televisie

Met de nieuwe Philips Hue Play Screen Sync kiest Signify, het bedrijf achter Philips Hue, daarom voor een opvallend eenvoudige oplossing: een camera. Deze wordt boven op de televisie geplaatst en kijkt met een fisheye-lens naar het beeldscherm. Software analyseert vervolgens de kleuren op het scherm en vertaalt deze naar de aangesloten verlichting.

Daardoor maakt het niet langer uit waar het beeld vandaan komt. Een aangesloten gameconsole werkt, maar ook de ingebouwde streamingapps van de televisie, reguliere televisie-uitzendingen en content met kopieerbeveiliging kunnen worden gesynchroniseerd. De camera kalibreert zichzelf op het scherm en houdt daarbij volgens Philips Hue ook rekening met veranderende lichtomstandigheden in de kamer.

De Play Screen Sync is geschikt voor televisies tot 85 inch. Gebogen televisies en projectoren worden niet ondersteund. Met een adviesprijs van 119,99 euro is het apparaat bovendien aanzienlijk goedkoper dan de bestaande HDMI-oplossingen.

Het concept doet denken aan diverse Ambilight-achtige systemen van andere fabrikanten die eveneens een camera gebruiken. Het voordeel daarvan is vooral de brede compatibiliteit. Daar staat tegenover dat er wel permanent een camera boven op je televisie staat, iets wat niet iedereen even fraai zal vinden.

Goedkopere Sync Box met één HDMI-poort

Wie liever geen camera boven de televisie heeft, krijgt er tegelijkertijd een nieuwe HDMI-oplossing bij. De Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K kost 149,99 euro en ondersteunt HDMI 2.0 met maximaal 4K bij 60 Hz en audiopassthrough.

De naam kan enige verwarring veroorzaken, want Philips Hue verkocht al een HDMI Sync Box die 4K bij 60 Hz ondersteunt. Die bestaande uitvoering heeft vier HDMI-ingangen en kost momenteel 269,99 euro. Daarnaast bestaat er een duurdere Sync Box 8K met HDMI 2.1, die onder meer 4K bij 120 Hz aankan.

De nieuwe, goedkopere uitvoering is veel eenvoudiger uitgevoerd en heeft maar één HDMI-ingang. Heb je bijvoorbeeld alleen een Chromecast, Apple TV of andere mediaspeler die je wilt synchroniseren, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Wie meerdere consoles, spelers en ontvangers rechtstreeks wil aansluiten, is met een van de uitgebreidere modellen beter af.

Voor gamers is vooral de beperking tot 4K bij 60 Hz iets om rekening mee te houden. Wie een PlayStation 5 of Xbox Series X in 4K met 120 Hz wil gebruiken, heeft daarvoor de Sync Box 8K nodig.

Nieuwe ledstrips hoeven niet altijd meer via de Bridge

Bij zowel de Screen Sync-camera als de nieuwe Sync Box introduceert Philips Hue nieuwe Play gradient TV strip lights. Deze worden achter de televisie geplakt en kunnen verschillende kleuren tegelijkertijd weergeven.

De gewone uitvoering is bedoeld voor televisies van 55 tot 85 inch en kan iedere 16,7 centimeter worden ingekort. Daarnaast verschijnt een Pro-versie met OmniGlow-technologie. Daarbij zijn de afzonderlijke ledpuntjes minder zichtbaar en moeten kleurverlopen egaler ogen. Van deze uitvoering komen varianten voor televisies tot 65, 85 en zelfs 100 inch. De Pro-strip kan iedere 12,5 centimeter worden ingekort. De prijzen beginnen bij 99,99 euro en de nieuwe strips verschijnen op 15 september 2026.

Opvallend is dat je voor een eenvoudige opstelling niet per se meer een Hue Bridge nodig hebt. Zowel de nieuwe camera als de compacte Sync Box kan rechtstreeks via bluetooth verbinding maken met één geschikte Play gradient TV strip. Dat verlaagt de instapprijs aanzienlijk als je Hue uitsluitend wilt gebruiken om verlichting achter je televisie te synchroniseren.

Nanoleaf-panelen worden onderdeel van Hue

Philips Hue gaat daarnaast samenwerken met Nanoleaf. Ondersteunde Nanoleaf Shapes Hexagons, Triangles en Mini Triangles kunnen voortaan binnen het Hue-ecosysteem worden gebruikt.

De panelen verschijnen daarmee tussen je Hue-lampen en kunnen onder meer worden opgenomen in kamers, zones, lichtscènes en automatiseringen. Ook kunnen ze deelnemen aan Hue Entertainment-opstellingen. Hiervoor heb je een speciale Philips Hue Wall Light Module nodig waarmee de Nanoleaf-panelen met Hue worden verbonden.

Dat is een interessante verandering, omdat fabrikanten van slimme verlichting hun eigen ecosystemen tot nu toe vooral behoorlijk gesloten hielden. De samenwerking betekent niet dat ineens alle Nanoleaf-producten binnen Hue werken: voorlopig gaat het specifiek om de genoemde Shapes-panelen.

Hue krijgt meer AI en Sonos-bediening

Ook de Hue-software krijgt nieuwe mogelijkheden. Met Custom AI Behaviors kun je automatiseringen in gewone taal omschrijven. Je kunt de app bijvoorbeeld vertellen dat een bepaalde scène moet worden ingeschakeld wanneer het donker wordt, waarna Hue zelf de benodigde automatisering samenstelt.

Deze uitgebreidere AI-functies vereisen een Hue Bridge Pro. Ook wordt de samenwerking met Sonos verder uitgebreid. Hue kon al samenwerken met Sonos-speakers, maar straks kun je bepaalde functies van je Sonos-systeem ook via Hue-schakelaars bedienen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van muziek of aanpassen van het volume.