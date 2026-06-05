Homey is een smart-home-systeem dat samenwerkt met allerlei slim apparatuur in het huis. Mensen kunnen nu de Homey-app aan ChatGPT verbinden om vervolgens het AI-model alle smart apparaten in het huis te laten besturen. Hoewel deze koppeling al bestond, is het nu makkelijker gemaakt dankzij de Homey-app in ChatGPT.
Door het Homey-account met ChatGPT te verbinden, kan men tekst- en spraakopdrachten aan ChatGPT voeren die het vervolgens voor je uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan de slimme apparaten in het huis aansturen, apparaten van naam veranderen, ze aan zones koppelen, de status van apparaten checken en complete Flows creëren. Dat laatste is mogelijk door ChatGPT te vertellen wat je automatisch wil laten gebeuren in je huis, waarna ChatGPT dit creëert voor Homey.
De Homey-app is meteen beschikbaar en werkt samen met Homey Pro, Homey Pro Mini en Homey Cloud. Ook mensen die Homey op een eigen server draaien kunnen er gebruik van maken.
Het was zoals gezegd al mogelijk om Homey aan te sturen met ChatGPT, maar dit vergde wel extra acties. Mensen moesten voorheen via een MCP-server de AI-assistent laten 'praten' met Homey. Deze MCP-server blijft overigens beschikbaar voor mensen die daar de voorkeur aan geven.