ChatGPT en Homey werken nu samen om je smart home aan te sturen

Mensen die een smart-home-systeem van Homey hebben, kunnen een Homey-app aan ChatGPT toevoegen om de AI-assistent alles in huis te laten aansturen.

Homey is een smart-home-systeem dat samenwerkt met allerlei slim apparatuur in het huis. Mensen kunnen nu de Homey-app aan ChatGPT verbinden om vervolgens het AI-model alle smart apparaten in het huis te laten besturen. Hoewel deze koppeling al bestond, is het nu makkelijker gemaakt dankzij de Homey-app in ChatGPT.

Door het Homey-account met ChatGPT te verbinden, kan men tekst- en spraakopdrachten aan ChatGPT voeren die het vervolgens voor je uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan de slimme apparaten in het huis aansturen, apparaten van naam veranderen, ze aan zones koppelen, de status van apparaten checken en complete Flows creëren. Dat laatste is mogelijk door ChatGPT te vertellen wat je automatisch wil laten gebeuren in je huis, waarna ChatGPT dit creëert voor Homey.

De Homey-app is meteen beschikbaar en werkt samen met Homey Pro, Homey Pro Mini en Homey Cloud. Ook mensen die Homey op een eigen server draaien kunnen er gebruik van maken.