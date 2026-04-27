China heeft een nieuw mineraal afkomstig van de maand ontdekt. Het zogeheten Cerium-Magnesium Changesite kan mogelijk helpen in het verbeteren van de productie van LED-lichten.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2026 12:11

Afgelopen week kondigden wetenschappers van de Chinese overheidsorganisatie China Geological Survey de ontdekking aan. Het mineraal is gevonden in de eerste meteoriet afkomstig van de maan die op Chinese bodem is gevonden. Het mineraal is kleurloos, transparant en bros. De grootte van een korrel ligt tussen de 3 en 25 micrometers en meestal kleiner dan 10 micrometers.

De hoop is dat het mineraal kan helpen bij de productie van LED-lichten om deze nog beter te maken. Het mineraal gloeit namelijk bij bepaald licht. Mogelijk kan het dus betere LED-materialen opleveren in de toekomst.

Het gaat om het elfde nieuwe mineraal afkomstig van de maan dat door de mensheid gevonden is. Dergelijke vondsten zijn niet alleen goed om mogelijke nieuwe toepassingen en technologieën te ontwikkelen, maar ook om de mensheid een beter beeld te geven van de geschiedenis van het universum.