De nieuwe regels (via BBC ) worden vastgelegd door het Department of Motor Vehicles, waardoor autonome voertuigen - bijvoorbeeld die door Tesla getest woorden, of de autonome taxi's van Waymo - bekeurd kunnen worden als ze bepaalde regels breken.

De boetes die worden uitgedeeld komen op naam van de fabrikant van de auto's te staan. Ook moeten deze fabrikanten en hun auto's beter met hulpdiensten gaan samenwerken. Voortaan moeten de bedrijven achter elektrische auto's binnen een halve minuut reageren op de oproepen van hulpdiensten, zeker wanneer ze in de weg rijden wanneer er een actieve noodsituatie plaatsvindt.

Californië was een van de eerste plekken in het Westen waar autonome auto's mochten rijden. In Europa rijden deze auto's nog niet op grote schaal, en zijn er dan ook (nog) geen regels nodig. Wel werd in Nederland onlangs Full Self-Driving (Supervised) in Tesla's geïntroduceerd. Hierbij wordt er echter niet volledig autonoom gereden: de bestuurder is nog altijd verantwoordelijk en moet ook op blijven letten. Eventuele boetes zijn dan ook voor de bestuurder.