Het is droog in Nederland. Naast een groter risico op natuurbranden merk je dat ook in je tuin: gras verdort en planten groeien minder goed dan ze zouden moeten. Regelmatig water geven is dus belangrijk – maar hoe doe je dat zo makkelijk en zuinig mogelijk? ID.nl legt het uit.

In dit artikel Je leest hoe je een druppelslang met timer aansluit op je buitenkraan. Je ziet waar je op moet letten bij de kraan, koppelingen, waterdruk en slanglengte. Ook leggen we uit welke timer bij je tuin past, hoe je een goed waterschema instelt en wanneer een druppelslang minder handig is.

De meeste mensen geven water met de tuinslang. Soms te weinig, soms te veel – en vaak op het verkeerde moment. Niet elke plek krijgt evenveel water, en je verspilt al snel meer dan je denkt. En de kans dat je te laat bent, omdat de grond eigenlijk al veel te droog is, bestaat ook. Het is slimmer om een druppelslang of zweetslang* te gebruiken. Die geeft langzaam water af, precies daar waar je planten het nodig hebben. Heb je een buitenkraan, dan kun je zo'n slang koppelen aan een digitale of slimme timer. Je tuin krijgt dan op vaste momenten water – je hoeft er dus zelf niet meer om te denken.

*Ja, wij vinden het ook geen fris woord.

Druppelslang of gewone tuinslang: wat is het verschil?

Een gewone tuinslang geeft water via de opening aan het einde, of via een sproeikop die je eraan vastmaakt. Je bepaalt zelf waar het water terechtkomt, maar het komt er altijd in één keer en op één plek uit. Dat werkt prima als je snel een paar planten water wilt geven, maar minder goed wanneer je een hele border gelijkmatig vochtig wilt houden.



Een druppelslang geeft water verspreid af. Leg je zo'n slang langs een rij plantjes, onder een haag of door een border, dan wordt de grond over die hele afstand vochtig. Waar je bij gewoon sproeien ook nog weleens een deel van het terras meepakt (zonde!), komt het water hier dicht bij de wortels terecht. Dat zorgt er ook voor dat er minder water verdampt.



Je hebt twee varianten: de druppelslang met druppelaars of gaatjes op gelijke afstand, en de zweetslang, die poreus is zodat water door de slang zelf naar buiten komt. In de rest van dit artikel gebruiken we de term druppelslang.

Foto: ID | AK

Waarom automatisch water geven beter werkt

Handmatig sproeien blijft een beetje gokken. Je richt de slang op de plekken die er droog uitzien, maar je ziet niet altijd hoe diep het water in de grond trekt. Gebruik je een druppelslang, dan wordt het water langzaam over de hele lengte afgegeven. De grond kan dat rustig opnemen en het water komt terecht op de plek waar je planten het nodig hebben: bij de wortels.



Een timer maakt dat nog makkelijker. Je stelt bijvoorbeeld in dat de kraan vroeg in de ochtend opengaat, wanneer de tuin het water goed kan opnemen. Daarna gaat de kraan vanzelf weer dicht. En ben je een paar dagen weg? Dan hoef je niet je buren in te schakelen.

Zo sluit je de timer en druppelslang aan

Het principe is simpel: je sluit de timer aan op de buitenkraan en koppelt de druppelslang aan de uitgang van de timer. Controleer vooraf wel of alles past. Niet elke kraan heeft hetzelfde schroefdraad en soms heb je een verloopstuk, kraankoppeling of snelkoppeling nodig. Bij sommige druppelslangen gebruik je ook een eindstop, filter of drukregelaar. Weet je niet waar je moet beginnen? Online kun je makkelijk verschillende soorten tuinslangen en irrigatiesystemen vergelijken.



Leg de slang daarna langs de planten die water nodig hebben, liefst zo dicht mogelijk bij de wortels. In een border kun je de slang in ruime slingers leggen, met ongeveer 20 tot 40 centimeter tussenruimte. Bij een haag werkt één lange lijn meestal beter. In de moestuin leg je de slang langs de rijen, zodat elke rij op dezelfde manier water krijgt.



Stel de timer de eerste keer voorzichtig in. Een druppelslang moet de bodem rustig vochtig maken, niet veranderen in een modderpoel. Begin bijvoorbeeld met 20 tot 30 minuten en controleer daarna hoe diep het vocht in de grond is getrokken (dat kun je bijvoorbeeld doen door wat grond weg te scheppen). Is alleen de bovenlaag nat, dan mag de slang wat langer aanblijven. Is de grond al snel erg nat, dan kort je de sproeitijd in.



Op zandgrond zakt water sneller weg en geef je meestal wat vaker water. Kleigrond houdt vocht langer vast, waardoor kortere of minder frequente sproeicycli vaak genoeg zijn. De beste momenten om te sproeien zijn vroeg in de ochtend en aan het begin van de avond: de grond is dan minder warm dan overdag, waardoor het water er beter in trekt en er minder verdampt.

Foto: ID | AK

Welke timer past bij je druppelslang?

In de winkel kom je timers tegen onder verschillende namen, zoals watertimer, kraantimer, beregeningsklok, irrigatiecomputer of sproeicomputer. De werking is in de basis hetzelfde: de timer opent en sluit de watertoevoer op een ingesteld moment. Het verschil zit vooral in de manier van instellen en hoeveel controle je hebt. Tip: hoe ze ook heten: zorg dat je voor aankoop controleert of de timer geschikt is voor de waterdruk van je buitenkraan en voor gebruik buitenshuis.



De simpelste variant is een mechanische beregeningsklok. Je draait aan een knop en de kraan gaat na de ingestelde tijd vanzelf dicht. Dat is handig als je even water wilt geven of wanneer je niet wilt vergeten de kraan weer uit te zetten, maar niet geschikt wanneer je een vast weekschema wilt instellen.



Voor de meeste tuinen is een digitale watertimer praktischer. Die heeft knoppen of een klein display, waarmee je vaste dagen, tijden en sproeiduur instelt. Zo kun je een border bijvoorbeeld drie keer per week vroeg in de ochtend water geven, of een moestuin in droge periodes wat vaker.



Wil je meer mogelijkheden, dan kom je uit bij een uitgebreidere beregeningscomputer. Daarmee stel je vaak meerdere watermomenten per dag in en kun je per dag bepalen hoe lang de kraan open blijft. Dat is handig wanneer niet elk deel van de tuin evenveel water nodig heeft. Veel modellen werken op batterijen, zodat je bij de buitenkraan geen stroompunt nodig hebt.



Er zijn ook slimme watertimers die je via een app bedient. Let dan goed op de verbinding: om een bluetooth-timer te bedienen moet je meestal in de buurt van de kraan zijn, terwijl een wifi- of bridge-model vaak ook op afstand werkt. Kies altijd een timer die echt geschikt is voor buitengebruik. Een slimme stekker voor binnen hoort niet aan de buitenkraan.

Kieskeurig Kinzo Kinzo druppelslang 15 meter - 8711252024639 € 14,56 Amazon.nl Bekijk product Hozelock Hozelock Druppelslang poreus 25 m - Ø 12,5 mm - Zwart - Rubber € 40,76 Amazon.nl Bekijk product Hunter Hunter X-Core 601 6 stations outdoor sproeicomputer € 128,76 Amazon.nl Bekijk product

Seizoensschema als leidraad

Het juiste schema verschilt per seizoen. In het voorjaar heeft je tuin vaak nog genoeg aan de regen die valt, zeker als de bodem na de winter nog vochtig is. Bij droge periodes kun je een border of jonge aanplant een paar keer per week water geven. Let vooral op planten die net de grond in zijn gegaan: die hebben nog geen diep wortelstelsel en drogen sneller uit.



In de zomer heeft je tuin meer nodig. Bij aanhoudende warmte kan dagelijks water geven in de vroege ochtend nodig zijn, vooral bij moestuinen, potplanten en pas geplante struiken. Blijf wel controleren: valt er een kort regenbuitje, dan wordt soms alleen de bovenlaag nat, terwijl de grond dieper nog droog blijft.



In de herfst bouw je het schema weer af. De temperatuur daalt, de zon staat lager en de grond droogt minder snel uit. Eén of twee keer per week water geven kan dan al genoeg zijn; vaak doet de regen het meeste werk. Dreigt er nachtvorst, haal dan de timer van de kraan en berg hem droog en vorstvrij op. Laat ook de druppelslang leeglopen.

Foto: ID | AK

Wanneer is een druppelslang handig en wanneer niet?

Een druppelslang met timer is niet altijd de beste oplossing. Voor grote gazons werkt een sproeier of sproeisysteem meestal beter, omdat een druppelslang vooral geschikt is voor borders, moestuinen en onder heggen of hagen. Ook bij lage waterdruk of in een tuin met hoogteverschillen is zo'n slang niet de beste oplossing: de kans bestaat dan dat er niet bij elk stuk van de slang voldoende water wordt aangevoerd.



Een druppelslang neemt je veel werk uit handen, maar dat betekent niet dat je er helemaal geen omkijken meer naar hebt. Kalk, vuil en algen kunnen de gaatjes na verloop van tijd verstoppen. Dat kun je voorkomen door een fijn filter tussen de kraan en de timer te plaatsen. Spoel de slang aan het begin van het seizoen even door en controleer of overal water uitkomt.



Merk je dat je eigenlijk toch wel veel adapters, splitters en verlengstukken nodig hebt, dan is een systeem met meerdere zones vaak handiger. Je hebt eenvoudige modellen met twee uitgangen voor bijvoorbeeld een border en moestuin, maar ook uitgebreidere irrigatiecontrollers die vier, zes of zelfs twaalf zones apart aansturen. Voor die laatste categorie moet je meestal een vastere installatie aanleggen, met aparte ventielen of leidingen per deel van de tuin.



Voor potten op terras of balkon bestaan aparte druppelsystemen en balkontimers. Een druppelslang werkt vooral goed op plekken waar je een rij of vak gelijkmatig vochtig wilt houden.

Tuin blij, jij blij!

Met een buitenkraan, een druppelslang en een timer kom je al een heel eind. Zeker in droge weken scheelt het veel werk: je hoeft niet steeds met een gieter of tuinslang langs de planten en het water komt beter terecht op de plekken waar het nodig is. Begin wel rustig. Controleer de eerste twee weken af en toe hoe vochtig de grond blijft en pas daarna je schema aan. Zo voorkom je dat je tuin te veel of juist te weinig water krijgt. Tuin blij, jij blij!