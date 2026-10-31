OpenAI en Anthropic hebben aanpassingen gedaan aan de gebruikslimieten van hun AI-modellen ChatGPT en Claude. Het gaat daarbij om de duurdere abonnementen op deze modellen.

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Wat ChatGPT betreft, wordt de gebruikslimiet van de Pro-abonnementen verdubbeld. ChatGPT Pro komt in de Pro 100-, 200- en 500-vorm, waarbij deze getallen voor de maandelijkse dollarprijs staan.

In eerste instantie was OpenAI van plan om de gebruikslimieten van deze abonnementen te halveren. Dit leverde veel kritiek op. Nu heeft het bedrijf het over een compleet andere boeg gegooid en de gebruikslimieten verdubbeld.

Daarbij benadrukt het bedrijf dat het blijft werken aan betere modellen en andere verbeteringen zodat gebruikers het meeste uit de AI-modellen kunnen halen.

Naamswijzigingen en vervallen van limiet voor Claude-modellen

Ook Anthropic voert wijzigingen door. Dat begint bij de namen van de twee duurste abonnementen op Claude. Claude Max 20x (dat 180 euro per maand kost) gaat Ultra heten en Max 5x (dat 90 euro per maand kost) gaat simpelweg Max heten.

Bij het Ultra-abonnement - voorheen dus Claude Max 20x - wordt daarbij de vijfuurslimiet verwijderd. Aangezien deze versie van Claude vaak gebruikt wordt om uren- of dagenlang op de achtergrond te draaien, past een vijfuurslimiet volgens het bedrijf niet bij de functie van het model.

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Poging tot winstgevende AI-modellen

Bedrijven achter AI-modellen zoeken al geruime tijd naar manieren om winstgevend te worden. Dit is lastig, omdat veel mensen de gratis versies gebruiken, terwijl AI-modellen wel veel rekenkracht vergen en dus kosten voor de bedrijven met zich meebrengen.