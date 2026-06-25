Na een teaser eerder deze week heeft Nothing zijn nieuwe smartphone onthuld, de Nothing Phone (4b).

Het gaat daarbij alleen nog maar om het design van de telefoon; voor specificaties moeten we nog geduld hebben. Eerder deze week werd er al gehint naar de nieuwe telefoon; inmiddels is het uiterlijk dus bekend.

Dicht design

Daarbij valt vooral op dat het wederom om een dicht design gaat, in plaats van een transparante achterkant wat bij de meeste vorige smartphones van het Britse bedrijf het geval is. Het transparante design viel juist bij veel fans in de smaak, maar keert dus niet terug voor de (4b).

Twee camera's en een Glyph Bar

Verder kloppen eerdere geruchten niet: ook de (4b) heeft twee camera's. De derde camera van de (4a) is echter niet aanwezig. Wel terug is de populaire 'Glyph Bar' aan de acherkant, waar via lichtjes die zelf in te stellen zijn bijvoorbeeld notificaties zichtbaar zijn. Ook kan progressie van een update of de batterijduur worden weergegeven.

Goedkoper dan de (4a)

Dit is het tot nu toe qua details. Duidelijk is wel dat het om een goedkopere smartphone dan de (4a) gaat, net zoals met vorige Nothing-generaties het geval is. Volgens de medeoprichter van Nothing moet de smartphone echter niet veel onderdoen voor de (4a), aangezien het dezelfde generatie is, maar dan een budgetversie.

De Nothing Phone (4b) wordt op 7 juli volledig uit de doeken gedaan, dus dan krijgen we ook de specificaties te horen. De prijs zal dan waarschijnlijk ook duidelijk worden.

Geen CMF Phone 3 Pro, maar wel de Nothing Phone (4b)

Afgelopen week bevestigde een van de oprichters van Nothing dat er dit jaar geen nieuw model in de goedkopere CMF Phone-reeks uit zou komen, terwijl het bedrijf voorheen wel aan de CMF Phone 3 Pro werkte.

De prijzen van RAM-geheugen werd als oorzaak genoemd. "Veel van jullie vragen wanneer de volgende CMF-telefoon uitkomt en we willen zoals altijd transparant zijn. De CMF Phone 2 Pro was een product waar we ongelooflijk trots op waren. Het won zelfs Budget Phone of the Year van MKBHD en jullie reacties maakten het nog specialer."

We werkten aan een nieuw model, maar vanwege de geheugenprijzen zoals die nu zijn kunnen we geen telefoon maken die als een stap vooruit voelt met een prijs die past bij CMF. Daarom hebben we besloten dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon uit te brengen."