Het Britse technologiebedrijf Nothing gaat dit jaar geen nieuwe smartphones uitbrengen onder het budgetmerk CMF.

Dat heeft medeoprichter Akis Evangelidis bevestigd via social media. Hij laat daarbij weten dat er in ieder geval dit jaar geen nieuwe budgetsmartphone van het merk uitkomt vanwege de geheugenprijzen. Het bedrijf werkte aan de CMF Phone 3 Pro, maar die komt niet meer uit.

De oorzaak ligt bij geheugenprijzen

"Veel van jullie vragen wanneer de volgende CMF-telefoon uitkomt en we willen zoals altijd transparant zijn. De CMF Phone 2 Pro was een product waar we ongelooflijk trots op waren. Het won zelfs Budget Phone of the Year van MKBHD en jullie reacties maakten het nog specialer."

Evangelidis vervolgde: "We werkten aan een nieuw model, maar vanwege de geheugenprijzen zoals die nu zijn kunnen we geen telefoon maken die als een stap vooruit voelt met een prijs die past bij CMF. Daarom hebben we besloten dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon uit te brengen."

Eerder dit jaar gingen er al geruchten over de CMF Phone 3 Pro. De specificaties lekten zelfs uit: de smartphone zou op een Snapdragon 7s Gen 4 draaien en een forse 5500mAh-accu krijgen. De prijs was niet bekend, maar het vorige model had een adviesprijs van 249 euro.

Apple komt met prijsverhogingen

Daarmee is het volgende slachtoffer van de stijgende geheugenprijzen gevallen. Eerder deze week meldde Apple al dat het prijzen omhoog moet gaan gooien vanwege die situatie. Het gebruik van kunstmatige intelligentie is steeds populairder aan het worden. Om de servers voor AI draaiende te houden, zijn geheugenchips nodig, oftewel RAM. Grote techbedrijven kopen die massaal in, waardoor er een tekort aan RAM is. Die schaarste creëert hogere prijzen, en daardoor moeten de prijzen voor consumentenelektronica ook omhoog.

De CMF Phone 2 Pro werd goed ontvangen