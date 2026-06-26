YouTube heeft een aantal aanpassingen aan de populaire Shorts-video's aangekondigd. Zo wordt het mogelijk om de snelheid waarmee een video wordt afgespeeld te verdubbelen, zodat je een Short nog sneller hebt gezien.

Google kondigde de wijzigingen afgelopen avond aan via een blogpost. "Je kunt de afspeelsnelheid van een Short verdubbelen om informatie sneller tot je te nemen of je favoriete sectie sneller te vinden."

Het is daarbij ook mogelijk om op een gemakkelijke manier het geluid van een Short uit te zetten door op het scherm te tikken om de video te pauzeren, en vervolgens het mute-symbool aan te tikken. Er is ook een timer om in te stellen hoelang je per dag naar Shorts kunt kijken - het is ook mogelijk om die timer op nul te zetten.

Geen duimpje, maar een hartje

Er worden ook veranderingen doorgevoerd in hoe men interactie heeft met een Short-video. Het duimpje omhoog wordt vervangen voor een hartje, waardoor men "zich op een betekenisvolle manier kan uiten wanneer een video echt goed in de smaak valt".

In het verlengde daarvan verdwijnt het duimpje omlaag geheel uit Shorts-video's. Het is dus niet meer mogelijk om deze te gebruiken om kritisch te zijn op een video. Men kan wel opties als "niet geïnteresseerd" kiezen om minder van het type video's dat niet in de smaak valt te zien.

Clear Screen-modus

Tot slot introduceert YouTube een 'Clear Screen-modus' voor YouTube Shorts. Hierbij worden alle icoontjes en tekst tijdens het bekijken van een video verstopt, zodat mensen zich helemaal kunnen richten op de Short.