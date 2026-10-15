Steeds meer muziekstreamingdiensten worden transparanter over wanneer men naar AI-muziek luistert. Ook op YouTube Music wordt nu duidelijk aangegevern wanneer het om muziek die door kunstmatige intelligentie is gemaakt gaat. Deezer, dat toch al erg transparant was over dit onderwerp, gaat luisteraars zelfs de mogelijkheid bieden om AI-muziek weg te filteren.

Om te beginnen met YouTube Music: het bedrijf heeft gisteren een labelsysteem aangekondigd waardoor er op de afspeelpagina een label zichtbaar wordt wanneer er AI-muziek wordt afgespeeld. Wanneer met op dit label klikt, krijgt men meer informatie over de rol die AI had bij het creëren van de muziek. Soms gaat het immers om een nummer dat geheel met AI is gemaakt, en soms wordt AIO alleen gebruikt voor bepaalde aspecten.

YouTube laat weten dat het met diverse partners heeft samengewerkt om tools te maken waarmee AI-muziek geïdentificeerd kan worden. Daarbij kunnen muziekbedrijven zelf ook aangeven wanneer het om AI-muziek gaat. De AI-labels worden nu uitgerold.

Filter op Deezer

Deezer strijdt al langer voor transparantie op het gebied van AI-muziek. Het bedrijf was een van de eerste muziekstreamingdiensten die een AI-label toevoegde. Ergens voor het einde van dit jaar komt Deezer met de mogelijkheid voor gebruikers om AI-muziek geheel weg te filteren (via TechCrunch).

Wanneer de gebruikers de filter aanzetten, ziet men niet langer met AI gegenereerde nummers, albums en artiesten in de zoekresultaten. Volgens ceo Alexis Lanternier was er vraag naar een dergelijke filter, en wil het bedrijf daarom mensen de optie bieden om alleen maar naar muziek gemaakt door mensen te luisteren.

Steeds meer AI-muziek

AI-muziek is steeds prominenter aanwezig op de streamingdiensten. Deezer gaf eerder dit jaar nog aan dat 44 procent van de dagelijks toegevoegde muziek op de dienst door AI gemaakt is. AI-muziek krijgt op dat platform een label toegekend waarmee dit wordt gecommuniceerd.

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