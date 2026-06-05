In het bericht lijkt het alsof de Rabobank contact opneemt. De ontvanger krijgt te lezen dat de daglimiet succesvol is verhoogd naar 54.000 euro. Best even schrikken, zo'n bedrag. Wie die wijziging niet zelf heeft aangevraagd, wordt gevraagd direct te bellen met een telefoonnummer uit het bericht. Juist die haast maakt het bericht verdacht: criminelen willen dat je schrikt en meteen handelt.
Volgens de politie gaat het om bankhelpdeskfraude. Bel je het nummer, dan krijg je geen bankmedewerker aan de lijn, maar een oplichter. Die probeert toegang te krijgen tot je bankrekening of je over te halen geld over te maken naar een andere rekening. Dat kan snel misgaan. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat Nederlanders in 2025 voor 25,8 miljoen euro schade opliepen door bankhelpdeskfraude, ruim 3 miljoen euro meer dan een jaar eerder.
De politie adviseert om niet op links in verdachte berichten te klikken, geen telefoonnummers uit zo'n bericht te bellen en nooit inloggegevens, codes of pincodes te delen. Twijfel je? Neem dan zelf contact op met je bank via de officiële website of de app. Gebruik dus niet het telefoonnummer uit het bericht zelf.