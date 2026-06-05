Je vakantiegeld is net gestort, en dat betekent niet alleen extra ruimte voor vakantieplannen, het is ook een interessant moment voor oplichters. De politie waarschuwt voor een nepbericht dat er overtuigend uitziet, maar waar je zeker niet op moet reageren.

In het bericht lijkt het alsof de Rabobank contact opneemt. De ontvanger krijgt te lezen dat de daglimiet succesvol is verhoogd naar 54.000 euro. Best even schrikken, zo'n bedrag. Wie die wijziging niet zelf heeft aangevraagd, wordt gevraagd direct te bellen met een telefoonnummer uit het bericht. Juist die haast maakt het bericht verdacht: criminelen willen dat je schrikt en meteen handelt.

Volgens de politie gaat het om bankhelpdeskfraude. Bel je het nummer, dan krijg je geen bankmedewerker aan de lijn, maar een oplichter. Die probeert toegang te krijgen tot je bankrekening of je over te halen geld over te maken naar een andere rekening. Dat kan snel misgaan. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat Nederlanders in 2025 voor 25,8 miljoen euro schade opliepen door bankhelpdeskfraude, ruim 3 miljoen euro meer dan een jaar eerder.