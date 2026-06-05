Het bedrijf dat DigiD gaat beheren nadat het contract met Solvinity afloopt moet in ieder geval uit Europa komen.

Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van de huidige situatie rondom DigiD. De dienst is nu namelijk in beheer van Solvinity, dat het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wilde overnemen. De Nederlandse regering heeft dit onlangs tegengehouden, omdat het risico bestaat dat de Amerikaanse regering inzicht krijgt in de persoonsgegevens van Nederlandse inwoners.

Zoals eerder al bekend was, is het contract met Solvinity eerder dit jaar al verlengd tot en met augustus 2028. Volgens Van der Burg is het belangrijk dat het bedrijf dat DigiD daarna gaat beheren, Europees is. Daarom zal de aanbesteding van het contract na augustus 2028 via de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV) lopen. Die wet mag bedrijven buiten Europa uitsluiten vanwege nationale veiligheid.

In de brief wordt ook gemeld dat gegevens op DigiD en MijnOverheid beter zullen worden versleuteld. Dit naar aanleiding van een onderzoek over een toen nog mogelijke overname van Solvinity door Kyndryl.