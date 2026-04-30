De Europese Commissie adviseert Europese lidstaten om nog voor het einde van dit jaar de leeftijdsverificatieapp te gebruiken.

Eerder deze maand werd aangekondigd dat men in Brussel een app presenteerde voor Europees gebruik waarmee mensen op websites en apps kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn voor bezoek. Nu adviseert de Europese Commissie dus dat landen deze app zo snel mogelijk gaan gebruiken (via NU.nl).

Zoals bij de onthulling al werd aangekondigd, is de techniek voor de app af, maar moeten Europese landen en bedrijven die wel zelf gebruiken om een eigen app te bouwen. Het gaat voor nu echter om het advies om de app te gebruiken - het is geen harde regel.

De app voor smartphones en computers laat gebruikers op websites en in apps aantonen dat ze voldoen aan een minimumleeftijd. Men moet daarvoor met de app eerst een ID-kaart of paspoort scannen om de leeftijd te bevestigen. Veiligheid en privacy zouden daarbij voorop staan.

De app lijkt een voorbode voor wat komen gaat. Steeds meer landen werken namelijk aan wetten om bijvoorbeeld socialmediagebruik voor kinderen te verbieden. Het is dan ook in kwestie van tijd voordat prille socialmediagebruikers niet meer op platforms als TikTok en Instagram kunnen kopen, en deze app zou kunnen helpen met de regulering. Gisteren bleek nog dat de Europese Commissie vindt dat Meta niet genoeg doet om kinderen te weren van Facebook en Instagram.

Overigens bleek kort na de aankondiging al dat de testversie van de leeftijdsverificatieapp eenvoudig gehackt kan worden.