Solvinity, het cloudbedrijf dat het platform waar DigiD op draait levert, gaat in hoger beroep tegen het verbod op de overname door het Amerikaanse Kyndryl.

Die overname werd vorige maand definitief verboden door staatssecretaris Willemijn Aerdts nadat het uitgebreid in de media kwam. Een woordvoerder van Aerdts heeft nu aan ANP bevestigd dat Solvinity een verzoek tot hoger beroep bij de rechter heeft ingediend, nadat NRC al over berichtte.

Wat is er ook al weer aan de hand?

Er werd maanden gediscussieerd over de situatie rondom Solvinity. Het Amerikaanse Kyndryl wil dit Nederlandse cloudbedrijf namelijk overnemen. Daar gaf Autoriteit Consument & Markt eerder dit jaar al akkoord voor.

In de Tweede Kamer werd vervolgens gesproken om dit tegen te gaan. De vrees bestaat namelijk dat de Amerikaanse overheid inzage krijgt in persoonsgegevens van Nederlanders, en overheidsdiensten kan stilleggen. Onlangs bleek echter dat die discussies geen nut hadden, omdat het kabinet de verlenging van twee jaar eind maart al had toegezegd.

Afgelopen mei kwam er eindelijk duidelijkheid: Solvinity mocht van het ministerie van Economische Zaken definitief niet overgenomen worden door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dit op basis van een conclusie van het Bureau Toetsing Investeringen. Zij gaven het advies van staatssecretaris Willemijn Aerdts van Economie om de overname te verbieden, zodat de VS geen te grote zeggenschap in de telecominfrastructuur van Nederland kan krijgen.

En nu?