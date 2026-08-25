De nog onaangekondigde Samsung Galaxy S27 Ultra heeft waarschijnlijk een rechthoekig camera-eiland die veel op die van de iPhone 17 Pro en Max lijkt.

Ice Universe plaatste renders van de smartphone waarop dit te zien is. Daarbij wordt gemeld dat de Galaxy S27 Ultra nagenoeg dezelfde afmetingen krijgt als de Galaxy S26 Ultra. Wel anders is dus het camera-eiland.

Het nieuwe camera-eiland

Het camera-eiland van de Galaxy S26 Ultra is een stuk kleiner. Het gaat daarbij om een ovaal aan de linkerkant van de smartphone waar de lenzen in zitten verwerkt. Het camera-eiland van de S27 Ultra lijkt daarentegen veel op die van de iPhone 17 Pro, met een rechthoekige verhoging met ronde hoeken.

Het gaat daarbij om twee camera's, met daarnaast een flitser. Ook zou daar een derde camerasensor bij zitten, al wordt dat niet goed afgebeeld op de renders.

Andere details

Officiële details over de Galaxy S27 Ultra zijn er nog niet. Het is nog niet bekend wanneer hij verschijnt, al is het kijkend naar het verleden waarschijnlijk dat dit begin volgend jaar gebeurt. Ook de prijs is nog niet bekend.