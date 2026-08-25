Ice Universe plaatste renders van de smartphone waarop dit te zien is. Daarbij wordt gemeld dat de Galaxy S27 Ultra nagenoeg dezelfde afmetingen krijgt als de Galaxy S26 Ultra. Wel anders is dus het camera-eiland.
Het nieuwe camera-eiland
Het camera-eiland van de Galaxy S26 Ultra is een stuk kleiner. Het gaat daarbij om een ovaal aan de linkerkant van de smartphone waar de lenzen in zitten verwerkt. Het camera-eiland van de S27 Ultra lijkt daarentegen veel op die van de iPhone 17 Pro, met een rechthoekige verhoging met ronde hoeken.
Het gaat daarbij om twee camera's, met daarnaast een flitser. Ook zou daar een derde camerasensor bij zitten, al wordt dat niet goed afgebeeld op de renders.
Andere details
Officiële details over de Galaxy S27 Ultra zijn er nog niet. Het is nog niet bekend wanneer hij verschijnt, al is het kijkend naar het verleden waarschijnlijk dat dit begin volgend jaar gebeurt. Ook de prijs is nog niet bekend.
Verder zijn er alleen geruchten. Zo zou de batterij van de S27 Ultra een capaciteit van 5700 mAh of zelfs 5800 mAh hebben, wat de batterij groter maakt dan die van de S26 Ultra (5000 mAh). Ook zou de S27 Ultra een 50 MP-ultrawide en - telefotocamera hebben.