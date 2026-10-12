Google Pixel 11 Pro Fold
De Pluspunten
- Waterdicht, stofbestendig en magnetisch opladen
- Uitstekende camera's
- Schone software krijgt 7 jaar updates
De Minpunten
- Dikker en zwaarder dan de concurrentie
- Accuduur valt tegen
- Vooralsnog honderden euro's duurder dan concurrenten
De Google Pixel 11 Pro Fold loopt op belangrijke punten achter op de concurrentie. Hij is dikker en zwaarder, de accuduur valt tegen en de multitaskmogelijkheden zijn beperkt. De uitstekende camera’s, schone software en langdurige ondersteuning maken veel goed, maar de Motorola razr Fold en Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bieden een beter totaalpakket. Bovendien is de Pixel honderden euro’s duurder.
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Google vraagt 1999 euro voor zijn vouwtoestel, wat natuurlijk een hoop geld is voor een smartphone. Concurrerende modellen kwamen voor vergelijkbare prijzen op de markt, maar zijn de afgelopen maanden hard in prijs gedaald. Met 1500 euro op zak kun je nu kiezen uit diverse vouwbare smartphones, maar kom je 500 euro tekort voor de Pixel 11 Pro Fold. Hiermee staat Googles toestel al meteen 0-1 achter.
Ontwerp loopt achter én voor
Het ontwerp van de Pixel 11 Pro Fold laat bij ons een gemengde indruk achter. In de hand voelt de 239 gram zware smartphone minder modern aan dan modellen als de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dat komt door de brede randen rond het buitenste scherm en omdat de Pixel-telefoon zwaarder en dikker is. Lomp is een groot woord, maar vergeleken met de concurrentie is de Pixel 11 Pro Fold minder elegant.
Op andere vlakken is de Pixel-telefoon juist wél helemaal bij de tijd. Zo is de behuizing IP68-gecertificeerd tegen stof en water, wat knap is voor een vouwbare telefoon. Veel andere vouwbare toestellen zijn minder stofbestendig omdat het scharnier kwetsbaar is. Google loopt ook voorop met de ingebouwde magneet in de Pixel 11 Pro Fold, waardoor je de telefoon aan een geschikte oplader kunt hangen. Draadloos magnetisch opladen werkt dus net als bij een iPhone.
Apps op een groter scherm
De twee oledschermen van de Pixel 11 Pro Fold zijn van goede kwaliteit. Aan de buitenkant kijk je tegen een 6,5inch-scherm aan dat overkomt alsof je een ‘normale’ smartphone gebruikt. Vouw je de telefoon als een boek open, dan heb je een 8inch-scherm tot je beschikking. Hier kun je twee apps naast elkaar gebruiken of aan de slag met één app op groot formaat.
Dat laatste kan handig zijn bij e-mailen, lezen of browsen. Ook apps als WhatsApp, Todoist, Spotify en Google Maps zijn geoptimaliseerd voor het grotere schermformaat. Ze werken bijna alsof je een kleinere tablet gebruikt.
Serieus multitasken zit er naar onze mening niet in op de Pixel 11 Pro Fold. De opties zijn simpelweg beperkt: veel meer dan twee apps naast elkaar gebruiken met eroverheen een ‘app in een bubbel’ lukt niet. Samsungs implementatie is nuttiger.
Dan natuurlijk nog de vraag: wat merk je van de verticale vouwlijn in het binnenste scherm? Na een paar dagen gewenning zien we de lijn nauwelijks nog en registreren onze hersenen het reliëf ook minder. In vergelijking met bijvoorbeeld de Oppo Find N6 is de vouw in de Pixel 11 Pro Fold wel een stuk zichtbaarder én voelbaarder. Google kan op dit vlak dus nog stappen zetten.
Kortere accuduur
Als je een beetje bekend bent met Google Pixel-telefoons, weet je dat ze uitstekende camera’s hebben, maar ook een kortere accuduur bieden. Dat voordeel én dat nadeel zijn ook van toepassing op de Pixel 11 Pro Fold. Met de camera’s achterop maak je heel fijne foto’s en video’s, hebben we de afgelopen weken gemerkt. We hebben het toestel meegenomen op meerdere buitenlandtrips en kijken met plezier terug op de plaatjes.
We herinneren ons echter ook de momenten waarop de telefoon snel leegliep en we aan het eind van de middag een magnetische powerbank aan de achterkant van de Pixel 11 Pro Fold vastklikten. Bij normaal gebruik houdt het toestel het heus wel vol tot je naar bed gaat, maar meer zit er niet in. Jammer, zeker omdat Samsungs Galaxy Z Fold 8 Ultra en Motorola’s Razr Fold een veel betere accuduur bieden. Dat is overigens niet vreemd: deze twee smartphones hebben grotere accu’s dan de Pixel 11 Pro Fold.
Opladen doet de Google-telefoon ook langzamer dan de concurrentie. Een volledige oplaadcyclus neemt ongeveer 1 uur en 40 minuten in beslag. ’s Nachts is dat natuurlijk geen probleem, zeker niet als het toestel lekker aan je magnetische lader hangt.
Andere specificaties van de Pixel 11 Pro Fold zijn prima, maar niet indrukwekkend. De 256GB-opslagcapaciteit is standaard voor een dure vouwtelefoon en hetzelfde geldt voor het werkgeheugen van 16 GB. Googles eigen Tensor G6-processor presteert eveneens prima, maar is langzamer dan andere chips.
Schone software
Een pluspunt van de Pixel 11 Pro Fold is de Android-software (versie 17). Rechtstreeks van Google, de maker van Android. Je krijgt daarom als eerste updates, en dat voor een mooie periode van zeven jaar. Android krijgt daarnaast steeds meer AI-functies, waardoor de software slimmer en slimmer wordt. Of je aan alle functies behoefte hebt is een ander verhaal.
Conclusie: Google Pixel 11 Pro Fold kopen?
De Google Pixel 11 Pro Fold is een vouwsmartphone die op belangrijke vlakken achterloopt op de concurrentie. Het ontwerp is zwaarder en dikker, de accuduur valt tegen en het multitasken op het grote scherm voelt wat beperkt aan. De uitstekende camera’s en schone software met langdurig updatebeleid zijn fijn, maar al met al vinden we de Pixel 11 Pro Fold een minder goed totaalpakket dan de Motorola razr Fold en Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dat de Pixel-telefoon op moment van schrijven ook nog honderden euro’s duurder is, maakt het toestel nog lastiger aan te bevelen.