Is de Google Pixel 11 Pro Fold dé vouwbare smartphone om te kopen? Of ben je beter af met een model van bijvoorbeeld Samsung, Motorola of Oppo? Wij hebben het toestel getest en vergeleken. Lees hier onze uitgebreide review.

Google Pixel 11 Pro Fold 7,3 / 10 Score De Pluspunten Waterdicht, stofbestendig en magnetisch opladen

Uitstekende camera's

Schone software krijgt 7 jaar updates De Minpunten Dikker en zwaarder dan de concurrentie

Accuduur valt tegen

Vooralsnog honderden euro's duurder dan concurrenten De Google Pixel 11 Pro Fold loopt op belangrijke punten achter op de concurrentie. Hij is dikker en zwaarder, de accuduur valt tegen en de multitaskmogelijkheden zijn beperkt. De uitstekende camera’s, schone software en langdurige ondersteuning maken veel goed, maar de Motorola razr Fold en Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bieden een beter totaalpakket. Bovendien is de Pixel honderden euro’s duurder.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Google vraagt 1999 euro voor zijn vouwtoestel, wat natuurlijk een hoop geld is voor een smartphone. Concurrerende modellen kwamen voor vergelijkbare prijzen op de markt, maar zijn de afgelopen maanden hard in prijs gedaald. Met 1500 euro op zak kun je nu kiezen uit diverse vouwbare smartphones, maar kom je 500 euro tekort voor de Pixel 11 Pro Fold. Hiermee staat Googles toestel al meteen 0-1 achter.

Ontwerp loopt achter én voor

Het ontwerp van de Pixel 11 Pro Fold laat bij ons een gemengde indruk achter. In de hand voelt de 239 gram zware smartphone minder modern aan dan modellen als de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dat komt door de brede randen rond het buitenste scherm en omdat de Pixel-telefoon zwaarder en dikker is. Lomp is een groot woord, maar vergeleken met de concurrentie is de Pixel 11 Pro Fold minder elegant.

Foto: Rens Blom Dichtgevouwen is de Pixel 11 Pro Fold wat dikker dan de concurrentie.

Op andere vlakken is de Pixel-telefoon juist wél helemaal bij de tijd. Zo is de behuizing IP68-gecertificeerd tegen stof en water, wat knap is voor een vouwbare telefoon. Veel andere vouwbare toestellen zijn minder stofbestendig omdat het scharnier kwetsbaar is. Google loopt ook voorop met de ingebouwde magneet in de Pixel 11 Pro Fold, waardoor je de telefoon aan een geschikte oplader kunt hangen. Draadloos magnetisch opladen werkt dus net als bij een iPhone.

Foto: Rens Blom Het buitenste scherm en de achterkant.

Apps op een groter scherm

De twee oledschermen van de Pixel 11 Pro Fold zijn van goede kwaliteit. Aan de buitenkant kijk je tegen een 6,5inch-scherm aan dat overkomt alsof je een ‘normale’ smartphone gebruikt. Vouw je de telefoon als een boek open, dan heb je een 8inch-scherm tot je beschikking. Hier kun je twee apps naast elkaar gebruiken of aan de slag met één app op groot formaat.

Dat laatste kan handig zijn bij e-mailen, lezen of browsen. Ook apps als WhatsApp, Todoist, Spotify en Google Maps zijn geoptimaliseerd voor het grotere schermformaat. Ze werken bijna alsof je een kleinere tablet gebruikt.

Foto: Rens Blom De Spotify-app komt goed tot zijn recht op het 8inch-scherm.

Serieus multitasken zit er naar onze mening niet in op de Pixel 11 Pro Fold. De opties zijn simpelweg beperkt: veel meer dan twee apps naast elkaar gebruiken met eroverheen een ‘app in een bubbel’ lukt niet. Samsungs implementatie is nuttiger.

Foto: Rens Blom Twee apps naast elkaar gebruiken kan handig zijn, maar serieuzer multitasken zit er eigenlijk niet in.

Dan natuurlijk nog de vraag: wat merk je van de verticale vouwlijn in het binnenste scherm? Na een paar dagen gewenning zien we de lijn nauwelijks nog en registreren onze hersenen het reliëf ook minder. In vergelijking met bijvoorbeeld de Oppo Find N6 is de vouw in de Pixel 11 Pro Fold wel een stuk zichtbaarder én voelbaarder. Google kan op dit vlak dus nog stappen zetten.

Foto: Rens Blom We hoeven niet te doen alsof je geen vouw ziet, toch?

Kortere accuduur

Als je een beetje bekend bent met Google Pixel-telefoons, weet je dat ze uitstekende camera’s hebben, maar ook een kortere accuduur bieden. Dat voordeel én dat nadeel zijn ook van toepassing op de Pixel 11 Pro Fold. Met de camera’s achterop maak je heel fijne foto’s en video’s, hebben we de afgelopen weken gemerkt. We hebben het toestel meegenomen op meerdere buitenlandtrips en kijken met plezier terug op de plaatjes.

Foto: Rens Blom Zomaar wat foto's die we de afgelopen weken hebben geschoten met de Pixel 11 Pro Fold.

Foto: Rens Blom V.l.n.r.: de hoofdcamera, de groothoeklens en de telelens met 5x zoom.

We herinneren ons echter ook de momenten waarop de telefoon snel leegliep en we aan het eind van de middag een magnetische powerbank aan de achterkant van de Pixel 11 Pro Fold vastklikten. Bij normaal gebruik houdt het toestel het heus wel vol tot je naar bed gaat, maar meer zit er niet in. Jammer, zeker omdat Samsungs Galaxy Z Fold 8 Ultra en Motorola’s Razr Fold een veel betere accuduur bieden. Dat is overigens niet vreemd: deze twee smartphones hebben grotere accu’s dan de Pixel 11 Pro Fold.

Foto: Rens Blom Het binnenste scherm heeft een verticale vouw die je ziet én voelt. Het went wel.

Opladen doet de Google-telefoon ook langzamer dan de concurrentie. Een volledige oplaadcyclus neemt ongeveer 1 uur en 40 minuten in beslag. ’s Nachts is dat natuurlijk geen probleem, zeker niet als het toestel lekker aan je magnetische lader hangt.

Andere specificaties van de Pixel 11 Pro Fold zijn prima, maar niet indrukwekkend. De 256GB-opslagcapaciteit is standaard voor een dure vouwtelefoon en hetzelfde geldt voor het werkgeheugen van 16 GB. Googles eigen Tensor G6-processor presteert eveneens prima, maar is langzamer dan andere chips.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Schone software

Een pluspunt van de Pixel 11 Pro Fold is de Android-software (versie 17). Rechtstreeks van Google, de maker van Android. Je krijgt daarom als eerste updates, en dat voor een mooie periode van zeven jaar. Android krijgt daarnaast steeds meer AI-functies, waardoor de software slimmer en slimmer wordt. Of je aan alle functies behoefte hebt is een ander verhaal.

Foto: Rens Blom Google is niet alleen maker van de smartphone, maar ook van de Android-software.

Conclusie: Google Pixel 11 Pro Fold kopen?