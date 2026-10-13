De Pixel 11 Pro en 11 Pro XL zijn Google's nieuwste topsmartphones, maar zijn ze ook echt top? Om die vraag te beantwoorden, hebben we beide toestellen uitgebreid getest. In deze combi-review bespreken we de twee smartphones. We leggen je uit in hoeverre ze van elkaar verschillen en natuurlijk ook of je een goede koop doet met de Google Pixel 11 Pro (XL).

Google Pixel 11 Pro (XL) 8,1 / 10 Score De Pluspunten Fraai ontwerp, magnetisch opladen

Uitstekende camera's

Software vol handige AI en 7 jaar updates

Kleinere Pro is niet slechter dan de grotere Pro De Minpunten Tegenvallende accuduur

Stevige adviesprijzen

Niet de snelste processor De Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL zijn fijne premium smartphones met veel functies, een focus op AI-software en zeven jaar updates. De tegenvallende accuduur is ons voornaamste kritiekpunt. En ja, de telefoons zijn ook duur, al dalen ze historisch gezien best snel in prijs. We kunnen beide toestellen aanraden, zonder dat één van de twee echt beter is. Hoef je niet per se het grootste scherm, dan kun je besparen door de Pixel 11 Pro te verkiezen boven de XL-versie.

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De line-up van de Pixel 11-familie bestaat uit de normale Pixel 11, de vouwbare en peperdure Pixel 11 Pro Fold en de genoemde Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL. In deze review nemen we deze twee Pro-modellen onder de loep.

Herkenbaar ontwerp in twee formaten

Wat direct opvalt aan de Pixel 11 Pro (XL): het is een typische Google Pixel-telefoon. Google houdt al jaren vast aan een wat ronder afgewerkt smartphoneontwerp, met achterop een grote horizontale camerabalk. Niet iedereen is fan van dit ontwerp, maar wij zijn wel te spreken over deze eigen smoel. Het toestel is waterdicht en stofbestendig (IP68) en voelt door de combinatie van glas en aluminium luxe en stevig aan.



Het eerste verschil tussen de Pixel 11 Pro en de XL-versie zie je terug in het formaat. De Pixel 11 Pro weegt 204 gram en heeft een 6,3inch-scherm, waardoor dit toestel prima met één hand te gebruiken is. De Pixel 11 Pro XL is met 227 gram een stukje zwaarder en is voorzien van een scherm dat ongeveer 6,8 inch meet. Dit toestel met één hand bedienen is lastig. Wij vinden het mooi dat Google – net als bijvoorbeeld Apple – klanten de keuze geeft tussen een kleinere en grotere topsmartphone.

Foto: Rens Blom De Pixel 11 Pro XL (r) is duidelijk groter dan de normale Pro.

Enthousiast worden we ook van het feit dat beide Pixels draadloos opladen ondersteunen via de Qi2.2-standaard. Wat betekent dat? Dat er magneten in het toestel zitten, waardoor je de telefoon kunt ophangen aan een geschikte oplader op je bureau, nachtkastje of in de auto. De techniek is vergelijkbaar met Apple's MagSafe in de iPhone.

Foto: Rens Blom Beide toestellen kunnen magnetisch draadloos opladen, net zoals een iPhone.

Beide Pixels hebben een erg goed en scherp oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid en hoge piekhelderheid. Wij kunnen het display prima aflezen op een zonnige dag. Toegegeven: dat lukt ook op andere dure smartphones. Google blinkt dus niet uit, maar heeft dit goed op orde. Los van het formaat beoordelen wij de Pixel 11 Pro (XL)-schermen als hetzelfde en even goed, dus groter hoeft in dat geval niet beter te zijn.

Foto: Rens Blom Op deze foto zie je goed hoeveel groter het scherm van de XL-versie is.

Wat zeggen specificaties?

Veel specificaties van de Pixel 11 Pro-modellen zijn identiek. Zo draaien ze op dezelfde Tensor G6-processor, die op papier niet bijzonder snel is maar in de praktijk alle apps en games soepel afhandelt. Het werkgeheugen is standaard 12 GB groot, aangevuld met 256 GB opslagcapaciteit. Tegen een meerprijs kun je een 16GB/512GB-model kopen. Wij raden vrijwel iedereen de 12GB/256GB-versie aan.



Een bijzondere specificatie is de flitser bij de camera's achterop. Daar zijn lampjes in meerdere kleuren aan toegevoegd. Bij een belletje, melding of andere gebeurtenissen kun je via de flitser zien wat er gebeurt. Grappig? Ja. Valt het écht op? Meh. Hebben we de functie na een week uitgezet omdat we er geen heil in zagen? Absoluut.

Foto: Rens Blom De gekleurde flitser voor meldingen weet ons nog niet te overtuigen.

Accuduur blijft achterlopen

Google Pixel-telefoons hebben nooit bekendgestaan om hun lange accuduur. Wie dit jaar hoopt op verbetering, moeten we teleurstellen. Ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL hebben een batterij die moet opladen als jij naar bed gaat. Is dat erg? Als je gewend bent om je toestel elke avond aan de lader te hangen waarschijnlijk niet. Heb je een lange, drukke dag of ben je nu gewend aan een toestel dat 's avonds niet bijna leeg is, dan kan een Pixel 11 Pro (XL) tegenvallen. De relatief korte accuduur komt mede omdat Google nog steeds geen nieuw type batterij met grotere capaciteit omarmt, waardoor de Pixels blijven steken op batterijen van 4850 mAh (11 Pro) en 5200 mAh (11 Pro XL). Ter vergelijking: in toptoestellen van merken als Xiaomi, Oppo en Motorola zitten accu's van 6500 tot 7500 mAh.

Foto: Rens Blom De accuduur van beide modellen valt wat tegen.

De oplaadsnelheid van de Pixel 11 Pro's breekt ook geen potten of pannen. De Pixel 11 Pro laadt met maximaal 30 watt, nogal ondergemiddeld anno 2026. Met 45 watt doet de XL-versie het beter, maar in een wereld waarin 50 tot 100 watt ook gangbaar is, valt Google niet op. Een probleem? Als je tussendoor vijf minuten hebt om je bijna lege toestel op te laden voordat je door moet, wel. Heb je geen haast, dan maakt het je vast ook niet uit dat de Pixel 11 Pro er twee uur over doet om volledig op te laden en de XL-versie anderhalf uur. Draadloos opladen duurt overigens nog een stuk langer – wat 's nachts niet uitmaakt.

Veelzijdige camera's

De Pixel-telefoons van Google horen al jaren bij toestellen met de beste camera's. Goed nieuws: ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL maken uitstekende foto's en video's. De toestellen hebben exact dezelfde cameralenzen: een 50megapixel-hoofdcamera, 48megapixel-groothoeklens en 58megapixel-telelens met vijf keer optische zoom. Wij vinden het fijn en wel zo Pro dat beide Pro-toestellen dezelfde camera's hebben. Sommige merken geven hun XL-versie een betere camera dan een kleiner toestel.

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Foto: Rens Blom Fotografie overdag met v.l.n.r.: hoofdcamera, groothoeklens, 5x zoom en 10x zoom.

Met de Pixel 11 Pro (XL) sta je eigenlijk altijd je mannetje, ook in het donker. Bekijk onderstaande fotoserie maar, die genomen is terwijl het echt donker was buiten. De foto's zijn gemaakt zonder flitser. Bij het inzoomen verliest de camera scherpte, maar krijg je toch een bruikbare foto die echt in het donker gemaakt is.



Slimme AI helpt je indien gewenst met het nemen van betere foto's, onder andere via een 'cameracoach' en jezelf toevoegen aan groepsfoto's die je eerst zelf maakt. Handige functies die niet in de weg zitten als je er geen behoefte aan hebt.

Foto: Rens Blom Fotografie om 22:00 uur in het donker met v.l.n.r.: hoofdcamera, groothoeklens, 5x zoom en 10x zoom.

Google voorziet zijn Pixels van Android 17 en hanteert een geweldig updatebeleid: zeven jaar Android-upgrades en even lang beveiligingsupdates. Die updates komen meteen van Google zelf, zonder tussenkomst van een andere partij. Bovendien is de software lekker opgeruimd. Je kunt aan de slag met veel AI-functies, en de AI-mogelijkheden nemen alleen maar toe. Met name de assistent Gemini speelt hier een belangrijke rol in. Wij worden steeds enthousiaster van wat er mogelijk lijkt, maar merken ook op dat Google écht innovatieve AI-functies vooralsnog niet in de EU wil/kan/mag uitbrengen.

Foto: Rens Blom De Pixel 11 Pro (XL) krijgt 7 jaar lang updates.

Conclusie: Google Pixel 11 Pro of 11 Pro XL kopen?

De Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL zijn fijne premium smartphones met veel functies, een focus op AI-software en zeven jaar updates. De tegenvallende accuduur is ons voornaamste kritiekpunt. En ja, de telefoons zijn ook duur, al dalen ze historisch gezien best snel in prijs. We kunnen beide toestellen aanraden, zonder dat één van de twee echt beter is. Hoef je niet per se het grootste scherm, dan kun je besparen door de Pixel 11 Pro te verkiezen boven de XL-versie.