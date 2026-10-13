Google Pixel 11 Pro (XL)

8,1/10
Score

De Pluspunten

  • Fraai ontwerp, magnetisch opladen
  • Uitstekende camera's
  • Software vol handige AI en 7 jaar updates
  • Kleinere Pro is niet slechter dan de grotere Pro

De Minpunten

  • Tegenvallende accuduur
  • Stevige adviesprijzen
  • Niet de snelste processor

De Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL zijn fijne premium smartphones met veel functies, een focus op AI-software en zeven jaar updates. De tegenvallende accuduur is ons voornaamste kritiekpunt. En ja, de telefoons zijn ook duur, al dalen ze historisch gezien best snel in prijs. We kunnen beide toestellen aanraden, zonder dat één van de twee echt beter is. Hoef je niet per se het grootste scherm, dan kun je besparen door de Pixel 11 Pro te verkiezen boven de XL-versie.

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De line-up van de Pixel 11-familie bestaat uit de normale Pixel 11, de vouwbare en peperdure Pixel 11 Pro Fold en de genoemde Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL. In deze review nemen we deze twee Pro-modellen onder de loep.

Herkenbaar ontwerp in twee formaten

Wat direct opvalt aan de Pixel 11 Pro (XL): het is een typische Google Pixel-telefoon. Google houdt al jaren vast aan een wat ronder afgewerkt smartphoneontwerp, met achterop een grote horizontale camerabalk. Niet iedereen is fan van dit ontwerp, maar wij zijn wel te spreken over deze eigen smoel. Het toestel is waterdicht en stofbestendig (IP68) en voelt door de combinatie van glas en aluminium luxe en stevig aan.

Het eerste verschil tussen de Pixel 11 Pro en de XL-versie zie je terug in het formaat. De Pixel 11 Pro weegt 204 gram en heeft een 6,3inch-scherm, waardoor dit toestel prima met één hand te gebruiken is. De Pixel 11 Pro XL is met 227 gram een stukje zwaarder en is voorzien van een scherm dat ongeveer 6,8 inch meet. Dit toestel met één hand bedienen is lastig. Wij vinden het mooi dat Google – net als bijvoorbeeld Apple – klanten de keuze geeft tussen een kleinere en grotere topsmartphone.

De Pixel 11 Pro XL (r) is duidelijk groter dan de normale Pro.

Enthousiast worden we ook van het feit dat beide Pixels draadloos opladen ondersteunen via de Qi2.2-standaard. Wat betekent dat? Dat er magneten in het toestel zitten, waardoor je de telefoon kunt ophangen aan een geschikte oplader op je bureau, nachtkastje of in de auto. De techniek is vergelijkbaar met Apple's MagSafe in de iPhone.

Beide toestellen kunnen magnetisch draadloos opladen, net zoals een iPhone.

Beide Pixels hebben een erg goed en scherp oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid en hoge piekhelderheid. Wij kunnen het display prima aflezen op een zonnige dag. Toegegeven: dat lukt ook op andere dure smartphones. Google blinkt dus niet uit, maar heeft dit goed op orde. Los van het formaat beoordelen wij de Pixel 11 Pro (XL)-schermen als hetzelfde en even goed, dus groter hoeft in dat geval niet beter te zijn.

Op deze foto zie je goed hoeveel groter het scherm van de XL-versie is.

Wat zeggen specificaties?

Veel specificaties van de Pixel 11 Pro-modellen zijn identiek. Zo draaien ze op dezelfde Tensor G6-processor, die op papier niet bijzonder snel is maar in de praktijk alle apps en games soepel afhandelt. Het werkgeheugen is standaard 12 GB groot, aangevuld met 256 GB opslagcapaciteit. Tegen een meerprijs kun je een 16GB/512GB-model kopen. Wij raden vrijwel iedereen de 12GB/256GB-versie aan.

Een bijzondere specificatie is de flitser bij de camera's achterop. Daar zijn lampjes in meerdere kleuren aan toegevoegd. Bij een belletje, melding of andere gebeurtenissen kun je via de flitser zien wat er gebeurt. Grappig? Ja. Valt het écht op? Meh. Hebben we de functie na een week uitgezet omdat we er geen heil in zagen? Absoluut.

De gekleurde flitser voor meldingen weet ons nog niet te overtuigen.

Accuduur blijft achterlopen

Google Pixel-telefoons hebben nooit bekendgestaan om hun lange accuduur. Wie dit jaar hoopt op verbetering, moeten we teleurstellen. Ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL hebben een batterij die moet opladen als jij naar bed gaat. Is dat erg? Als je gewend bent om je toestel elke avond aan de lader te hangen waarschijnlijk niet. Heb je een lange, drukke dag of ben je nu gewend aan een toestel dat 's avonds niet bijna leeg is, dan kan een Pixel 11 Pro (XL) tegenvallen. De relatief korte accuduur komt mede omdat Google nog steeds geen nieuw type batterij met grotere capaciteit omarmt, waardoor de Pixels blijven steken op batterijen van 4850 mAh (11 Pro) en 5200 mAh (11 Pro XL). Ter vergelijking: in toptoestellen van merken als Xiaomi, Oppo en Motorola zitten accu's van 6500 tot 7500 mAh.

De accuduur van beide modellen valt wat tegen.

De oplaadsnelheid van de Pixel 11 Pro's breekt ook geen potten of pannen. De Pixel 11 Pro laadt met maximaal 30 watt, nogal ondergemiddeld anno 2026. Met 45 watt doet de XL-versie het beter, maar in een wereld waarin 50 tot 100 watt ook gangbaar is, valt Google niet op. Een probleem? Als je tussendoor vijf minuten hebt om je bijna lege toestel op te laden voordat je door moet, wel. Heb je geen haast, dan maakt het je vast ook niet uit dat de Pixel 11 Pro er twee uur over doet om volledig op te laden en de XL-versie anderhalf uur. Draadloos opladen duurt overigens nog een stuk langer – wat 's nachts niet uitmaakt.

Veelzijdige camera's

De Pixel-telefoons van Google horen al jaren bij toestellen met de beste camera's. Goed nieuws: ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL maken uitstekende foto's en video's. De toestellen hebben exact dezelfde cameralenzen: een 50megapixel-hoofdcamera, 48megapixel-groothoeklens en 58megapixel-telelens met vijf keer optische zoom. Wij vinden het fijn en wel zo Pro dat beide Pro-toestellen dezelfde camera's hebben. Sommige merken geven hun XL-versie een betere camera dan een kleiner toestel.

Fotografie overdag met v.l.n.r.: hoofdcamera, groothoeklens, 5x zoom en 10x zoom.

Met de Pixel 11 Pro (XL) sta je eigenlijk altijd je mannetje, ook in het donker. Bekijk onderstaande fotoserie maar, die genomen is terwijl het echt donker was buiten. De foto's zijn gemaakt zonder flitser. Bij het inzoomen verliest de camera scherpte, maar krijg je toch een bruikbare foto die echt in het donker gemaakt is.

Slimme AI helpt je indien gewenst met het nemen van betere foto's, onder andere via een 'cameracoach' en jezelf toevoegen aan groepsfoto's die je eerst zelf maakt. Handige functies die niet in de weg zitten als je er geen behoefte aan hebt.

Fotografie om 22:00 uur in het donker met v.l.n.r.: hoofdcamera, groothoeklens, 5x zoom en 10x zoom.

AI en 7 jaar updates

Google voorziet zijn Pixels van Android 17 en hanteert een geweldig updatebeleid: zeven jaar Android-upgrades en even lang beveiligingsupdates. Die updates komen meteen van Google zelf, zonder tussenkomst van een andere partij. Bovendien is de software lekker opgeruimd. Je kunt aan de slag met veel AI-functies, en de AI-mogelijkheden nemen alleen maar toe. Met name de assistent Gemini speelt hier een belangrijke rol in. Wij worden steeds enthousiaster van wat er mogelijk lijkt, maar merken ook op dat Google écht innovatieve AI-functies vooralsnog niet in de EU wil/kan/mag uitbrengen.

De Pixel 11 Pro (XL) krijgt 7 jaar lang updates.

Conclusie: Google Pixel 11 Pro of 11 Pro XL kopen?

De Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL zijn fijne premium smartphones met veel functies, een focus op AI-software en zeven jaar updates. De tegenvallende accuduur is ons voornaamste kritiekpunt. En ja, de telefoons zijn ook duur, al dalen ze historisch gezien best snel in prijs. We kunnen beide toestellen aanraden, zonder dat één van de twee echt beter is. Hoef je niet per se het grootste scherm, dan kun je besparen door de Pixel 11 Pro te verkiezen boven de XL-versie.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een Pro- en Pro XL-smartphone?

Een Pro XL-smartphone biedt doorgaans vooral een groter scherm en vaak een grotere batterij dan het kleinere Pro-model. Camera's, processor en software kunnen juist identiek zijn. Bij de Google Pixel 11 Pro-serie is het schermformaat daarom een belangrijke keuze. Een groter display is prettiger voor video, games en tekst, terwijl een kleiner toestel makkelijker met één hand te bedienen en eenvoudiger mee te nemen is.

Hoeveel jaar updates is goed voor een Android-smartphone?

7 jaar softwareondersteuning behoort in 2026 tot de langste updateperiodes voor Android-smartphones. Een lang updatebeleid betekent dat een telefoon langer beveiligingspatches en nieuwe Android-versies ontvangt. Dat is vooral relevant als je een duur toestel vier jaar of langer wilt gebruiken. Google biedt voor zijn recente Pixels zeven jaar ondersteuning; ook andere fabrikanten bieden bij steeds meer premium toestellen langdurige updates.

Hoe belangrijk is accucapaciteit bij het kiezen van een smartphone?

Een batterij van 5000 mAh is niet automatisch beter of slechter dan een accu van 6500 mAh. Accuduur wordt ook beïnvloed door schermformaat, processor, software en gebruik. Een grotere capaciteit vergroot doorgaans wel de kans op een langere gebruiksduur. Vergelijk daarom niet alleen het aantal mAh, maar vooral praktijktests waarin wordt gemeten of een smartphone een drukke dag zonder tussentijds opladen haalt.

Wat is het voordeel van Qi2 bij een Android-smartphone?

Qi2 gebruikt magnetische uitlijning om een smartphone beter op een geschikte draadloze oplader te positioneren. Daardoor zitten de laadspoelen correct tegenover elkaar en kun je magnetische accessoires gebruiken. De techniek lijkt op Apples MagSafe, maar Qi2 is een bredere industriestandaard. Controleer bij Android-telefoons wel of magneten daadwerkelijk in het toestel zitten: sommige smartphones zijn alleen 'Qi2-ready' en vereisen daarvoor een speciaal hoesje.

Waar moet je op letten bij het kopen van een premium smartphone?

Bij een smartphone van circa 1000 euro of meer zijn camera's en processors niet de enige belangrijke eigenschappen. Kijk ook naar accuduur, updatebeleid, schermformaat, opslag, oplaadsnelheid en praktische functies zoals draadloos opladen. Bedenk bovendien hoe lang je het toestel wilt gebruiken. Een goedkoper model met dezelfde essentiële hardware kan aantrekkelijker zijn als je geen groter scherm of exclusieve extra functies nodig hebt.