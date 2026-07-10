OpenAI heeft GPT-5.6 gisteren wereldwijd beschikbaar gemaakt. Het AI-model was de afgelopen weken slechts toegankelijk voor een beperkte groep organisaties, nadat OpenAI de uitrol in overleg met de Amerikaanse overheid tijdelijk had beperkt vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Inmiddels is het model dus breder beschikbaar.

Het gaat om drie verschillende varianten: Sol, Terra en Luna. Daarbij is Sol de krachtigste versie, is Terra bedoeld voor dagelijks gebruik en is Luna een goedkopere versie.

Sol kan zich meten met Anthropics Mythos op het gebied van cybersecurity, bijvoorbeeld om allerlei kwetsbaarheden en softwarelekken in programma's op te diepen. Ook kan dit model beter programmeren dan eerdere versies.

Het gaat in ieder geval om het meest geavanceerde AI-model van OpenAI tot nu toe. Het model blinkt uit in diepgaand redeneren en geautomatiseerde workflows. Het model kan tijdens complexe achtergrondtaken met de gebruiker blijven communiceren terwijl het complexe taken op de achtergrond uitvoert.

Er is ook een Ultra-modus beschikbaar waarbij meerdere sub-agenten kunnen worden aangestuurd bij complexere, langdurige werkzaamheden. Het is ook mogelijk om de AI volledig zelfstandig presentaties te laten bouwen gebaseerd op informatie die gegeven is.

Het duurde zo'n twee weken voordat GPT-5.6 breder werd uitgerold. De Amerikaanse overheid moest het AI-model eerst aan de tand voelen om ervoor te zorgen dat het geen risico vormde voor de nationale veiligheid. Tot die tijd had alleen een selecte groep Amerikaanse organisaties toegang.

ChatGPT Work maakt je werk makkelijker

OpenAI introduceerde daarnaast ChatGPT Work, een nieuwe AI-werkomgeving die draait op GPT-5.6. Deze dienst is bedoeld voor bijvoorbeeld kantoormedewerkers om hen werk uit handen te nemen. ChatGPT Work integreert de mogelijkheden van ChatGPT en Codex, zodat er met behulp van externe tools (zoals PowerPoint of Google Slides) complete websites, huisstijlen, spreadsheets, analyses en automatiseringen kunnen worden gemaakt.

ChatGPT Work neemt het direct op tegen Anthropics Claude Cowork. De tool is bijvoorbeeld handig voor mensen die geen kaas van programmeren hebben gegeten om toch een website in elkaar te zetten. Het mooie is dat Work volledig autonoom kan draaien zodra er opdrachten zijn gegeven. Daarbij stuurt hij verschillende apps aan om werk dat normaal uren zou duren in een handomdraai te klaren.

ChatGPT Work is beschikbaar via Pro, Enterprise en Edu, maar komt binnen enkele dagen ook naar Plus en Business.

ChatGPT Live kan nu échte gesprekken voeren

Eerder deze week verscheen ook ChatGPT Live, een nieuwe versie van ChatGPT Voice die nog slimmer is. Het unieke is namelijk dat Live kan luisteren en praten tegelijk.

Bij eerdere AI-modellen voelde een gesprek vaak wat statisch aan: de gebruiker praat, daarna het AI-model, enzovoorts. De nieuwe ChatGPT-Live is echter een stuk intelligenter, waardoor gesprekken natuurlijker verlopen en beide gesprekspartners elkaar kunnen onderbreken.