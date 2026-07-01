Honor heeft aangekondigd dat de vouwbare Magic V6-smartphone, die is uitgerust met een extra grote batterij, naar Europa komt. In landen als Duitsland en Frankrijk komt de smartphone zelfs deze week al uit, maar op een releasedatum in Nederland en België wachten we nog.

Honor kondigde de Magic V6 afgelopen maart al aan. Het Chinese merk bracht de smartphone toen in dat land uit, en vorige maand in Singapore en Maleisië. Deze week komt de Magic V6 ook uit in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Een Nederlandse en Belgische releasedatum ontbreekt nog.

Grote accu

De V6 staat vooral bekend om zijn gigantische accu van 6660mAh. Volgens tests kan de smartphone daardoor langer dan 15 uur actief gebruikt worden voordat hij weer opgeladen moet worden. Dat resulteert bijvoorbeeld in 13 uur aan webbrowsen, 5 tot 6 uur aan gamen of 8 tot 9 uur aan continu video's kijken. Natuurlijk moet de smartphone nog wel opgeladen worden, maar de kans dat je tijdens je werkdag opeens zonder smartphone zit wordt daarmee een stuk kleiner.

De vouwbare smartphone draait op de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. De buitenkant heeft een scherm van 6,52 inch, en opengeklapt is er een scherm van 7,95 inch zichtbaar. Beide schermen ondersteunen 120Hz.

Waterdicht

Ook uniek is dat het om de eerste vouwbare smartphone gaat met een IP68- en IP69-rating. Mensen kunnen de smartphone dus in het water dompelen zonder dat er problemen voordoen. Daarnaast is het een uitzonderlijk dunne smartphone, ondanks de grote accu: hij is maar 8,8 millimeter dik.

Prijs van de Magic V6