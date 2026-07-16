Samsung heeft hun aankomende vouwbare smartphones voor het eerst aan de buitenwereld getoond, en wel in een reclame waarmee promotie voor de film Spider-Man: Brand New Day wordt gecombineerd.

In de teaser is te zien hoe de smartphones van Peter Parker - oftewel Spider-Man - het zwaar te verduren hebben door alle capriolen die hij uithaalt. Elke kapotte smartphone belandt op een stapel in een doos.

Met de reclame lijkt Samsung te willen zeggen dat zijn nieuwe smartphones stevig genoeg zijn om niet kapot te gaan tijdens al dat reddingswerk, want de vouwbare smartphones van het bedrijf die worden getoond blijven piekfijn in orde.

Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Ultra

Eerst wordt de nieuwe Galaxy Z Flip 8 in beeld gebracht. Dit is een vouwbare smartphone met een 'clamshell' ontwerp, dus eentje waarbij een horizontale vouwlijn bestaat om de boven- en onderkant van de smartphone op elkaar te klappen.

Vervolgens wordt ook de langverwachte Samsung Galaxy Z Fold 8 getoond - alleen nog vrij onduidelijk vanwege lens flare, dus voor het precieze uiterlijk moet nog even gewacht worden. Aan het einde van de reclame is ook de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra te zien, die zoals verwacht wel het langere design van de vorige vouwbare Samsung-smartphones aanhoudt. Ook worden diverse andere Samsung-producten, zoals de Galaxy Watch Ultra 2, getoond.

Flex Titanium

De focus op houdbaarheid lijkt geen toeval: gisteren nog kondigde Samsung aan dat het gebruikmaakt van een nieuw materiaal, Flex Titanium, om er voor te zorgen dat de aankomende vouwbare smartphones van het bedrijf tegen veelvuldig vouwen kunnen.

Een nieuwe vorm

Samsung hint al geruime tijd naar een nieuwe vorm voor zijn vouwbare smartphone. Daarmee is de Galaxy Z Fold 8 minder lang, maar wel breder, met een soort paspoortvorm wanneer hij dichtgeklapt is. Waarschijnlijk houdt Apple dit ontwerp ook aan voor zijn aankomende eerste smartphone.

Volgens geruchten zal de Galaxy Z Fold 8 draaien op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy en een QHD+-scherm van 7,6 inch aan de binnenkant hebben. De coverdisplay zou 5,5 inch hebben en ook een QHD+-resolutie hebben. Beide panelen zouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben. Daarnaast zou de smartphone twee 50-megapixelcamera's aan de achterzijde hebben. Er zouden ook twee selfiecamera's zijn van 10 megapixels.

Spider-Man: Brand New Day

De reclame is natuurlijk ook promotie voor Spider-Man: Brand New Day, dat vanaf 30 juli in de bioscopen draait en zich na een aantal grootschaligere optredens vooral in New York afspeelt. In de film is de hele wereld vergeten dat Peter Parker Spider-Man is, met alle gevolgen van dien. Ook duiken een aantal andere New Yorkse helden en schurken van het Marvel Cinematic Universe op in de film.

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