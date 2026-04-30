Motorola heeft negen nieuwe smartphones aangekondigd voor de Benelux, verdeeld over drie productfamilies: de razr 70-lijn van opvouwbare flip-toestellen, een vernieuwde moto g-serie voor het middensegment en de motorola edge 70 pro. De toestellen zijn verkrijgbaar vanaf begin mei.

Razr 70: drie flip-toestellen

De razr 70 ultra, razr 70 plus en razr 70 zijn alle drie opvouwbare toestellen met een groot binnenscherm en een bruikbaar extern display. Bij de ultra en plus is dat buitenscherm 4,0 inch, groot genoeg om apps te bedienen zonder het toestel open te hoeven klappen. De razr 70 heeft een kleiner extern display van 3,63 inch.

De ultra heeft een 6,96 inch AMOLED-scherm aan de binnenkant en wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite-processor. De plus en de standaard razr 70 hebben een 6,90 inch scherm en draaien respectievelijk op Snapdragon 8s Gen 3 en MediaTek Dimensity 7450X. Alle drie hebben een camerasysteem met 50MP-sensoren; de ultra heeft er drie, de andere twee een dubbele opstelling met een 32MP selfiecamera.

De opvallendste verschillen zitten in de accucapaciteit: 5000 mAh bij de ultra (68W laden), 4500 mAh bij de plus (45W) en 4800 mAh bij de razr 70 (30W). Alle drie ondersteunen draadloos opladen. De razr 70-familie is vanaf midden mei verkrijgbaar.

Moto g-serie: vier modellen voor het middensegment

De vernieuwde moto g-lijn bestaat uit de g87, g47, g37 power en g37. De g87 heeft een 6,78 inch scherm, de overige drie een 6,67 inch scherm. Alle vier hebben een verversingssnelheid van 120Hz, ondersteunen 5G en zijn voorzien van Gorilla Glass 7i.

De g87 is het meest uitgebreide model, met een 200 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 6,78 inch Extreme AMOLED-scherm. Het toestel draait op Android 16, kan tegen een stootje (IP66, IP68 en IP69-bescherming) en is per 1 mei verkrijgbaar. De g47 heeft een 108 megapixel camera met 3x zoom en een 5200 mAh-accu. De g37 power onderscheidt zich met een 7000 mAh-accu, geschikt voor intensief gebruik. De g37 is het instapmodel met een 50 megapixel camera en dezelfde accucapaciteit als de g47.

Collections by Motorola: edge 70 pro

De motorola edge 70 pro is het eerste toestel binnen Collections by Motorola. Met 7,19 mm is het volgens Motorola het dunste toestel in zijn categorie. Ondanks die dunheid heeft het een 6500 mAh silicon-carbon accu, een accutype dat compacter is dan traditionele lithium-ion. Het toestel laadt op met 90W bekabeld of 15W draadloos.

Het camerasysteem telt vier 50 megapixel sensoren, waaronder een periscoop-telelens met 3,5x optische zoom. Het scherm is 6,8 inch Extreme AMOLED met 1.5K-resolutie en 144Hz. De processor is een MediaTek Dimensity 8500 Extreme. De edge 70 pro is voorzien van IP68/IP69-bescherming en draait op Android 16. Hij is vanaf begin mei verkrijgbaar, in twee verschillende uitvoeringen.

Familie Model Uitvoering Adviesprijs Razr motorola razr 70 8/256GB € 869,99 Razr motorola razr 70 plus 12/512GB € 1.149,99 Razr motorola razr 70 ultra 16/512GB € 1.399,99 Moto g moto g37 4/128GB € 249,99 Moto g moto g37 power 4/256GB € 279,99 Moto g moto g47 8/128GB € 319,99 Moto g moto g87 8/256GB € 399,99 Collections by Motorola motorola edge 70 pro 8/256GB € 599,99 Collections by Motorola motorola edge 70 pro 12/512GB € 799,99