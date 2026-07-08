Meta is Muse Image aan het uitrollen: een AI-beeldgenerator die publieke Instagram-foto's kan gebruiken om beelden te genereren. Ben je daar niet van gediend, dan moet je dit handmatig uitzetten.

Met Muse Image kun je met behulp van AI plaatjes genereren van stilstaande beelden op Instagram, WhatsApp en de Meta AI-app. Althans, in de Verenigde Staten. In Europa is het AI-model nog niet uitgerold; mogelijk duurt dat vanwege de Europese privacywetgeving langer. Niettemin is het zeer aannemelijk dat het uiteindelijk ook hier beschikbaar komt.

Muse Image neemt het op tegen andere AI-beeldgenerators als Nano Banana 2 en GPT Images. Mensen kunnen prompts invoeren en vervolgens genereert het AI-model daar stilstaande beelden bij, die weer gedeeld kunnen worden op social media. Het aanpassen van bestaande foto's is ook een optie: het is bijvoorbeeld mogelijk om AI-effecten aan Stories op Instagram toe te voegen

Instagram-foto's als inspiratie voor AI-content

Uniek aan deze tool is de diepe integratie met Instagram. Mensen die de AI-tool gebruiken kunnen namelijk een publiek profiel van een Instagram-gebruiker taggen in een prompt. Vervolgens gebruikt Muse Image foto's van dit profiel om beelden te creëren, eventueel met de gelijkenissen van mensen op die foto's.

Sinds vorig jaar gebruikt Meta AI al foto's van volwassen Instagram-gebruikers om zijn AI-modellen mee te trainen, maar dit gaat dus nog een stapje verder: in dit geval wordt daadwerkelijk naar foto's van gebruikers op het platform gekeken en worden daar nieuwe beelden van gemaakt.

De optie staat standaard aan en moet handmatig worden uitgezet

Vooral opvallend is dat deze optie om dit toe te laten standaard is ingeschakeld. Mensen kunnen hun Instagram-profiel privé maken om dit te vermijden, of in de settings van Instagram het 'hergebruiken' van Instagram-foto's handmatig verbieden. Daar zal straks, als Muse Image in Europa wordt uitgerold, ook een optie bij komen te staan om AI-features van Meta uit te zetten. In de VS wordt deze optie aangeduid met 'Sharing and reuse'.

Controverse

De uitrol van Muse Image gaat gepaard met flink wat controverse. De discussie rondom privacy en AI was sowieso al gaande, maar het feit dat mensen AI kunnen inschakelen om jouw gezicht uit Instagram-foto's te gebruiken voor het creëren van AI-content, zonder dat je dat door hebt, laat de gemoederen hoog oplopen.

Daarbij schiet vooral het feit dat de optie standaard is ingeschakeld en dat mensen het handmatig moeten uitzetten bij velen in het verkeerde keelgat. Een gemiddelde Instagram-gebruiker is daar mogelijk helemaal niet van de op hoogte en zal er niet zomaar achterkomen dat zijn of haar gelijkenis in een AI-foto elders wordt gedeeld.