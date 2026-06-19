Er is een app voor iOS- en Android-smartphones uitgekomen waarmee je foto's kunt maken die erg lijken op de foto's die met de Game Boy Camera zijn gemaakt. De app heet Epilogue Flashback.

De app kan nu gratis gedownload worden via Apple's iOS App Store en de Google Play Store. Daarmee maak je foto's die in 2-bit worden weergegeven en een resolutie van 128 bij 112 pixels hebben. Het zijn dus niet bepaald foto's in hoge kwaliteit, maar fans van de Game Boy Camera kunnen hun lol ermee op.

Wat is de Game Boy Camera?

Nintendo bracht in 1998 de Game Boy Camera uit, een accessoire voor de oorspronkelijke Game Boy waarmee je de populaire draagbare spelcomputer kon omtoveren tot fototoestel. Dit was nog in de tijd dat we niet allemaal een fototoestel in de vorm van een smartphone op zak droegen.

De accessoire groeide al snel uit tot een ware culthit, mede doordat het je een andere reden gaf om je Game Boy te gebruiken dan potjes Tetris of Super Mario Land spelen. Daarbij waren de foto's in lage resolutie erg grappig om te zien, zeker omdat je foto's nog kon bewerken en zo een selfie (al bestond dat woord toen nog niet) om kon toveren tot een waar monster.

Je iPhone of Android-toestel als Game Boy Camera

Epilogueco speelt handig in op de nostalgie voor de Game Boy Camera-accessoire met de Epilogue Flashback-app. Hiermee kun je foto's maken die het uiterlijk van de foto's van de Game Boy Camera simuleren.

Je kunt het zelfs nog professioneler aanpakken. Het bedrijf achter de app bracht eerder al een webcam uit voor pc waarmee de Game Boy Camera werd gesimuleerd, en die kan ook met de smartphone verbonden worden en samenwerken met de app via de GB Operator, een accessoire waarmee klassieke Game Boy-, Game Boy Color- en Game Boy Advance-cartridges op pc en andere apparaten afgespeeld kunnen worden.