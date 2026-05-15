Socialmediaplatform LinkedIn zou van plan om 5 procent van zijn werknemers te ontslaan.

Dat meldt Reuters. Officieel is de ontslagronde op moment van schrijven nog niet aangekondigd, maar de website zou dit van twee mensen bekend met het bedrijf hebben vernomen. De ceo van LinkedIn, Daniel Shapero, zou een interne memo hebben gedeeld waarin te lezen valt dat de marketing-, ontwikkeling- en productieteams met de ontslagronde te maken krijgen.

LinkedIn heeft meer dan 17.500 mensen in dienst, dus een ontslagronde van 5 procent zou honderden werknemers kunnen treffen. De ontslagronde zou onderdeel uitmaken van een herstructurering van het bedrijf, waar ook marketingcampagnes, evenementen en ongebruikte kantoorruimtes worden teruggeschaald.