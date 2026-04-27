Geen zin om uren op een kleedje te zitten om je spullen te verkopen? Dat hoeft ook helemaal niet. Via online vrijmarkten verkoop je tweedehands spullen gewoon vanuit huis. Met een app op je smartphone of tablet zet je snel kleding, boeken, smartphones, lp's, cd's en andere spullen online. Zo houd je op Koningsdag tijd vrij om zelf lekker rond te kijken. In dit artikel zetten we tien platforms op een rij, met per app de plus- en minpunten.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2026 10:22

Vroeg opstaan, strijden om een goede plekje, dozen sjouwen en urenlang wachten. Dit is voor veel fanatieke verkopers Koningsdag in een notendop. Met een beetje pech regent de boel ook nog eens nat. Natuurlijk heeft de gezelligheid van een rommelmarkt ook zijn charme, maar als je het alleen voor het geld doet, zijn er handiger manieren om je spullen te verkopen: online vrijmarkten. Van kleding tot antiek; voor vrijwel alles wat je wilt verkopen bestaan er goede apps voor Android en iOS.

Marktplaats

Marktplaats heeft eigenlijk geen introductie nodig, want de meeste Nederlanders hebben dit razend populaire handelsplatform weleens gebruikt. Naar eigen zeggen trekken de website en app maandelijks ruim acht miljoen unieke bezoekers. Dat resulteert in honderdduizenden nieuwe advertenties per dag. In tegenstelling tot concurrent eBay richt Marktplaats zich hoofdzakelijk op Nederlandse gebruikers.

Bij gangbare tweedehands spullen is het vaak lastiger om een goede prijs te krijgen, juist omdat er zoveel vergelijkbare advertenties zijn. Verder weten ook bedrijven massaal hun weg naar Marktplaats te vinden. Als eenvoudige particuliere verkoper is het hierdoor moeilijker om je eigen advertentie te laten opvallen. Wees daarom in de titel en beschrijving zo volledig mogelijk, zodat jouw advertentie eerder in de zoekresultaten komt bovendrijven. Tegen betaling kan Marktplaats jouw advertentie trouwens 'omhoog plaatsen'.

Een pluspunt is de geïntegreerde AI-functie. Je voegt één of meerdere foto's toe, waarna Marktplaats op eigen houtje een titel en beschrijving invult. Handig is dat je rechtstreeks met geïnteresseerde kopers kunt chatten. Pas wel op voor oplichters.

Marktplaats ⭐⭐⭐⭐⭐ ➕Miljoenen gebruikers, veel categorieën, producten toevoegen via streepjescode, chatfunctie, AI-functie ➖Concurrentie is groot, lastig om advertenties te laten opvallen, veel oplichters actief

De AI-functie van Marktplaats bespaart je veel tijd.

BoekenBalie

Zoals de naam van dit platform al aangeeft, slijt je hier jouw gelezen boeken. In tegenstelling tot alle andere besproken apps verkoop je het leesvoer niet rechtstreeks aan particulieren. BoekenBalie neemt de titels van je over, waarna het Rotterdamse bedrijf ze op zijn eigen website te koop aanbiedt.

Heb je tientallen of misschien wel honderden boeken liggen? Het is veel werk om die een voor een te verkopen. Laat BoekenBalie dit klusje voor je opknappen! Je filmt met de smartphonecamera het ISBN-nummer op de kaft en ziet meteen de voorgestelde prijs. Die ligt doorgaans wel wat lager dan wanneer je zelf de boeken zou gaan verkopen. Logisch, want de tweedehandsboekenwinkel wil er zelf ook iets aan verdienen.

Houd er rekening mee dat BoekenBalie niet ieder boek accepteert. Dat geldt met name voor oude werken en titels die al volop in het magazijn aanwezig zijn. Verder kun je alleen pakketjes met een minimale waarde van tien euro opsturen. Verzenden is trouwens gratis. BoekenBalie controleert na ontvangst of alle boeken in goede staat verkeren, waarna het bedrijf het geld op jouw rekening stort.

BoekenBalie ⭐⭐⭐ ➕Veel boeken tegelijk verkopen, snel toevoegen via ISBN, direct prijsindicatie, gratis verzending ➖Accepteert niet elke titel, iets lagere opbrengst vergeleken met particulier verkopen, minimale totaalwaarde van tien euro

Ga jij akkoord met het prijsvoorstel van BoekenBalie?

Catawiki

Heb je iets bijzonders te verkopen, zoals een exclusief horloge, bijzondere oldtimer of zeldzame lp? Uiteraard wil je voor zo'n object een goede prijs. Catawiki is een internationaal platform waarop je waardevolle objecten laat veilen. Ook voor de verkoop van kunst en antiek kun je bij deze aanbieder terecht.

Nadat je een account hebt aangemaakt, dien je het beoogde verkoopobject digitaal in. Vervolgens bepaalt een expert of het item in aanmerking komt voor een veiling. Het is hierbij een voorwaarde dat het object origineel en authentiek is. Catawiki wil zich namelijk met een breed aanbod van hoogwaardige spullen onderscheiden. Voorzie de inzending van duidelijke foto's en een uitgebreide beschrijving. Je kunt ook een minimale verkoopprijs instellen.

Het duurt meestal enkele dagen voordat een specialist jouw ingediende object goedkeurt. Je kunt dus niet meteen verkopen. Een ander nadeel is dat Catawiki een stevige verkoopcommissie hanteert van 12,5 procent plus een vast bedrag. Het digitale veilinghuis zorgt voor een veilige betaaloverdracht tussen de koper en verkoper.

Catawiki ⭐⭐⭐⭐ ➕Waardevolle spullen veilen, vaak hoge opbrengst, groot internationaal publiek ➖Zeer hoge verkoopcommissie, wachten op goedkeuring

Op Catawiki ontvangen verkopers van luxegoederen vaak een goede prijs.

Discogs

Voor muziekfanaten is Discogs een digitaal paradijs. Zoek je een verzamelobject, dan is de kans groot dat je die unieke lp, cd of cassette op dit Engelstalige verzamelaarsplatform terugvindt. Andersom kan uiteraard ook. Je kunt via Discogs jouw albums aan muziekliefhebbers van over de hele wereld verkopen. Met name eerste vinylpersingen en populaire albums met een lage oplage verkopen erg goed.

Voor het starten van een online muziekwinkeltje moet je jezelf eerst als verkoper registreren. Dat is een nogal uitgebreide procedure. Je moet daarbij onder meer bepalen welke betaalmethoden je accepteert, zoals PayPal en/of een creditcard. Verder stel je ook de verzendkosten per land of continent in. Bij elke aangeboden lp of cd geef je de huidige conditie op. Discogs berekent over de totale verkoopprijs inclusief verzendkosten een behoorlijke verkoopcommissie van negen procent.

Discogs ⭐⭐⭐ ➕Lp's en cd's internationaal verkopen, vaak hoge opbrengsten ➖Engelstalig, uitgebreid aanmeldproces, hoge verkoopcommissie

Discogs is dé app om bijzondere platen voor veel geld te verkopen.

eBay

Als je geïnteresseerden wereldwijd wilt bereiken, is eBay een goede keuze. Dit Amerikaanse platform bestaat alweer ruim dertig jaar. Een pluspunt is dat je vrijwel alle spullen kunt verhandelen. Er zijn dan ook talloze categorieën beschikbaar. De gebruikersomgeving is vergeleken met andere handelsplaatsen vrij druk en onoverzichtelijk. Je vindt er zowel tweedehands als nieuwe producten, van zowel particulieren als bedrijven.

Aanmelden gaat snel, want je logt rechtstreeks in met een bestaand Apple-, Google- of Facebook-account. Vervolgens kun je spullen op twee manieren verkopen, namelijk via een vaste prijs of via een veiling. De keuze is aan jou. Aan de hand van een paar duidelijke stappen zet je eenvoudig een nieuwe advertentie online. Wegens het internationale karakter is eBay uitermate geschikt om bijzondere objecten voor veel geld te verkopen. Een minpunt is dat deze internationale marktplaats voor particuliere verkopers een hoge commissie rekent van elf procent. Dit percentage geldt voor het totale verkoopbedrag. Tot slot trekt eBay helaas ook oplichters aan.

eBay ⭐⭐⭐ ➕Wereldwijd publiek, producten zowel veilen als direct verkopen, simpel advertenties toevoegen ➖Drukke gebruikersomgeving, hoge verkoopcommissie, veel oplichters actief

Het toevoegen van advertenties gaat met eBay verrassend snel.

Facebook Marketplace

Facebook-leden hebben automatisch toegang tot Marketplace. Gebruikers bepalen zelf binnen welke straal van hun woonadres ze naar advertenties willen zoeken. Hierdoor is deze digitale vrijmarkt erg geschikt om spullen aan mensen in je omgeving te verkopen. Populaire categorieën zijn onder andere voertuigen, meubels en elektronica.

Een advertentie is zo geplaatst, mits je al een account hebt. Potentiële klanten kunnen jouw profiel (deels) inzien; dat wekt vertrouwen en resulteert hopelijk in een snelle verkoop. Na het toevoegen van foto's en een beschrijving druppelen berichten van geïnteresseerden vanzelf binnen. Je kunt het zoekertje eventueel voor je online vrienden verbergen. Helaas voegen cybercriminelen geregeld valse advertenties aan Facebook Marketplace toe. Hierdoor heeft dit handelsplatform bij sommige mensen niet zo'n goede naam.

Facebook Marketplace ⭐⭐⭐ ➕Snel advertenties plaatsen voor Facebook-leden, verkopen aan mensen in omgeving, vertrouwen uitstralen met eigen profiel ➖Valse advertenties

Bepaal in de eerste stap of je een artikel, voertuig of huurobject wilt aanbieden.

Sellpy

Heb je veel overtollige kleding, dan kost het zeeën van tijd om van elke broek, trui en jas een advertentie te maken. Sellpy heeft daarop iets slims bedacht. Je stuurt gewoon een speciale tas met kledingstukken en andere geschikte items naar dit platform op. Het Zweedse bedrijf maakt hier vervolgens mooie advertenties van. Je hoeft zelf dus geen enkele foto of beschrijving te maken.

Je kunt in de app één of meerdere Sellpy-tassen bestellen. Daarin passen maximaal dertig kledingstukken voor volwassenen. Het is raadzaam om voornamelijk merkitems in te pakken, want die vertegenwoordigen de hoogste waarde. Je plakt het bijgesloten verzendlabel op de tas en stuurt de boel daarna op. Na een gemiddelde wachttijd van drie weken verschijnen de items in de webshop. Zodra er iets wordt verkocht, ontvang je hiervan een aandeel. Dat is veertig procent voor bedragen tot vijftig euro. Daarboven ontvang je zeventig procent.

Sellpy ⭐⭐⭐⭐ ➕Groot bereik in Europa, tijdbesparend voor grote kledingcollecties, gelikte advertenties ➖Lagere opbrengst vergeleken met andere apps, lange wachttijd

Bestel een Sellpy-tas, doe daarin kleding en besteed de verkoop uit.

Vinted

Wil je kleding verkopen en ga je voor een hoge opbrengst? Probeer dan beslist Vinted eens uit. Deze gebruiksvriendelijke app is momenteel ontzettend populair. Niet voor niets heeft dit handelsplatform ruim honderd miljoen gebruikers in heel Europa. Je kunt daardoor relatief makkelijk kledingstukken verkopen. Naast kleding kun je sinds enkele jaren ook allerlei andere spullen op Vinted aanbieden, zoals speelgoed, bordspellen, elektronica, boeken, muziek en films.

Het opstellen van advertenties met kleding kost relatief veel tijd. Maak foto's, tik een beschrijving en bedenk een passende prijs. Zodra dat eenmaal is geregeld, heb je er niet zoveel omkijken meer naar.

Als iemand een item koopt, print je het verzendlabel via de app en stuur je het pakket op. Vinted houdt het geld tijdelijk vast totdat de koper het pakket heeft ontvangen en goedgekeurd. Klanten betalen wel een kleine vergoeding voor deze kopersbescherming. Dat is vijf procent bovenop de vraagprijs plus een vast bedrag van zeventig cent.

Vinted ⭐⭐⭐⭐⭐ ➕Meer dan 100 miljoen gebruikers, kleding en andere spullen verkopen, veilig verkoopproces, lage verzendkosten ➖Klanten betalen voor kopersbescherming

Ook voor de (internationale) verkoop van elektronica kun je prima op Vinted terecht.

2dehands

Wat Marktplaats is voor Nederland, is 2dehands voor België. Uiteraard kunnen Nederlanders ook advertenties op deze online vrijmarkt plaatsen. Misschien interessant voor mensen die vlak bij de grens wonen.

Een pluspunt is dat je vrijwel alles kunt verkopen, want er zijn een heleboel rubrieken. Je logt vlot in met een bestaand Google- of Apple-account, waarna je gratis een zogenoemd zoekertje kunt plaatsen. Film met camera van je de smartphone de streepjescode van een product om automatisch de juiste titel, beschrijving en categorie aan de advertentie toe te voegen. Uiteraard kan dat ook handmatig. Beslis daarnaast of je het verkoopobject aan Franstalige gebruikers wilt aanbieden. De vertaalfunctie werkt automatisch.

Goed om te weten is dat achter 2dehands en Marktplaats hetzelfde moederbedrijf schuilgaat. Daardoor zijn de mogelijkheden grotendeels gelijk. Een nadeel is dat er op 2dehands redelijk wat oplichters actief zijn.

2dehands ⭐⭐⭐⭐ Plus ➕Gratis advertenties plaatsen, veel categorieën, Franse vertaalfunctie, snel zoekertjes plaatsen via streepjescode ➖Veel oplichters actief

Vergroot je verkoopkansen door naast Marktplaats ook het vergelijkbare handelsplatform 2dehands te gebruiken.

AutoScout24

Eigenlijk hoort AutoScout24 niet in dit overzicht thuis, want vervoersmiddelen worden uiteraard niet op vrijmarkten aangeboden. Toch willen we je dit populaire handelsplatform niet onthouden. Naar eigen zeggen bekijken zo'n tien miljoen Europese bezoekers maandelijks circa twee miljoen advertenties. Er is dus veel concurrentie.

Hoewel er tienduizenden dealers uit achttien landen bij AutoScout24 zijn aangesloten, kunnen ook particuliere verkopers een gratis advertentie plaatsen. Naast auto's is dit platform eveneens geschikt voor het aanbieden van motoren, scooters, caravans, campers en aanhangwagens.

Voor het verkoopproces zijn er twee mogelijkheden. Verkoop aan een autobedrijf óf aan een particulier. Laatstgenoemde optie levert meestal de hoogste opbrengst op. Je typt het kenteken en de kilometerstand in en in de volgende stap voeg je duidelijke foto's en alle overige gegevens toe. Dat gaat vrij snel. Pas wel op voor onbetrouwbare kopers uit binnen- en buitenland.

AutoScout24 ⭐⭐⭐ ➕Grote doelgroep voor vervoersmiddelen, aan particulier of dealer verkopen, snel advertenties toevoegen ➖Veel concurrentie, relatief veel onbetrouwbare kopers

Bedenk vooraf of je aan een dealer of particulier wilt verkopen.

Conclusie

Verkoop je veel verschillende spullen, dan is Marktplaats nog altijd de beste keuze. Dit handelsplatform heeft namelijk de meeste Nederlandse gebruikers. Daarnaast kun je met behulp van AI ook nog eens vliegensvlug nieuwe advertenties toevoegen. De basisfuncties zijn bovendien gratis. Als je bijzondere items verkoopt, kun je wellicht beter uitwijken naar Catawiki of eBay. Wie weet ontvang je op deze internationale veilingplatforms hogere bedragen. Voor de verkoop van kleding zijn Sellpy en Vinted perfect.