Er komt een derde deel in de filmserie 21 Jump Street. Het derde deel gaat 24 Jump Street heten.

Zelfs de naam is een knipoog, want vorig decennium kwamen er twee films uit die zeer losjes zijn gebaseerd op de klassieke Fox-serie uit de jaren tachtig: 21 Jump Street en 22 Jump Street. Een '23 Jump Street' wordt dus overgeslagen.

Hollywood Reporter claimt in ieder geval dat Jonah Hill en Channing Tatum - de hoofdrolspelers in de vorige delen - terugkeren. Zij spelen politiepartners die in allerlei komische situaties terechtkomen. Zo moeten ze in de eerste film undercover gaan op een school. Ook Ice Cube - die de politiechef van het duo speelt - keert terug.

Rodney Rothman (Spider-Man: Into the Spider-Verse) neemt plaats in de regiestoel. De vorige twee films werden geregisseerd door Phil Lord en Chris Miller, die nu aangesteld zijn als producenten.