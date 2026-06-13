De Microsoft Edge-internetbrowser zal om de twee weken een update ontvangen, in plaats van eens per maand.

Dat heeft Microsoft deze week aangekondigd. Dat gebeurt vanaf versie 152 van de browser, die op 27 augustus verschijnt. Vanaf dat moment verschijnt er tweewekelijks een update voor de browser.

"Hierdoor komen nieuwe features en verbeteringen sneller dan ooit tevoren naar gebruikers en organisaties", zo stelt Microsoft. "Dit is geweldig nieuws voor teams die gedijen op innovatie: in plaats van een volledige maand wachten op de volgende update, krijgen ze een stabiele continue stroom aan nieuwe mogelijkheden."

Hiermee treedt Microsoft in de voetsporen van Google. Dat bedrijf begon eerder dit jaar al met een tweewekelijkse update voor hun Chrome-browser.