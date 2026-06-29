Instagram is diverse opties aan het testen om mensen nog meer controle te geven over het algoritme op het socialmediaplatform dat bepaalt wat men te zien krijgt.

Instagram-hoofd Adam Mosseri plaatste een post waarin te zien is dat de 'Je Algoritme'-optie mogelijk nog uitgebreider wordt. Hij benadrukt dat Instagram nieuwe features vooral aan het testen is en dat niets nog zeker is.

Je Algoritme

Zo toonde Mosseri nieuwe manieren om toegang te krijgen tot de 'Je Algoritme'-optie. Dit werd vorig jaar al uitgerold voor de Reels-sectie van Instagram, en eerder deze maand werd al gemeld dat dit ook naar de hoofdfeed van Instagram komt.

"We willen Je Algoritme evolueren van een optie naar iets dat een essentieel onderdeel is van je ervaring op Instagram", zo stelt Mosseri. "We testen enkele opties nu, en sommige opties komen er spoedig aan - aanderen werken misschien helemaal niet."

Nieuwe manier om Je Algoritme-optie te bereiken

Mosseri toonde bijvoorbeeld een optie dat wanneer mensen hun Instagram-feed enkele keren naar beneden slepen, het Je Algoritme-menu tevoorschijn tovert. Ook werd een knop bij Reels getoond die mensen laat bepalen of ze meer van dat soort Reels willen zien, of juist niet.

In het Je Algoritme-menu kunnen mensen vervolgens beschrijven wat voor persoon ze zijn en duiden welke onderwerpen ze interessant vinden. Daar wordt het algoritme op Instagram op aangepast.

Het algoritme is de koning van social media

Het algoritme is een essentieel onderdeel van socialmediaplatforms. Gebaseerd op je surfgedrag en persoonlijke informatie bepaalt dat wat je zoal te zien krijgt op een socialmediaplatform. Waar dat vroeger alleen om content van mensen die je volgde ging, kan dat nu van alles zijn.