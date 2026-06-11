Het socialmediaplatform Instagram gaat mensen het algoritme van hun tijdlijn laten aanpassen, zodat men zelf kan bepalen wat voor soort content men ziet.

Dat heeft Instagram-baas Adam Mosseri aangekondigd. Dit wordt geïntroduceerd met de 'Your Algorithm'-optie, als is nog niet bekend wanneer deze precies in Nederland beschikbaar komt. In de Verenigde Staten wordt de optie op dit moment wel uitgerold.

Het gaat specifiek om de 'Voor Jou'-feed op Instagram, oftewel de hoofdpagina die mensen zien wanneer ze Instagram opstarten. Via de nieuwe functie kan men uit diverse onderwerpen kiezen waar vervolgens meer content over verschijnt op hun tijdlijn. Het is ook mogelijk om onderwerpen specifiek te verwijderen, zodat men minder content hierover te zien krijgt.