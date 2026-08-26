Instagram heeft een nieuwe feature aangekondigd genaamd First Draft, een manier om het creëren en editen van Reels gebruiksvriendelijker te maken.

Dat kondigde Instagram via Threads aan. First Draft trimt automatisch geselecteerde videoclips - of video's die je via de Instagram-app opneemt - en maakt deze volgens het bedrijf binnen tien seconden perfect voor plaatsing.

Daarbij worden ook onnodige pauzes in de video's weggehaald, waardoor er in feite een video met de beste momenten uit het origineel overblijft. Daarna kan de video indien gewenst geplaatst worden, of nog verder aangepast als dat nodig is.

Doordat deze aanpassingen binnen tien seconden automatisch gemaakt kunnen worden, bespaart het gebruikers flink wat tijd die ze normaal kwijt zijn aan het editen van video's. Ook hoeft men daardoor geen andere software in te zetten om video's te editen.

Natuurlijk zijn automatische edits voor video's niet nieuw. Editprogramma's als Auto Cut en Quick Cuts laten gebruikers al er voor kiezen om een automatische edit van een video te maken. De keuze van Instagram om dit in de app zelf te bouwen maakt het echter nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker.