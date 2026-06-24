Meta, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, zou intern werken aan Arena, een app waarmee mensen kunnen gokken.

Dat claimt The New York Times te hebben vernomen. De app moet los beschikbaar komen buiten de bestaande apps van Meta en vergelijkbaar worden met apps als Polymarket. Daar kunnen mensen weddenschappen afsluiten over toekomstige gebeurtenissen.

Ook Meta's Arena zou dit mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld op weddenschappen plaatsen gebaseerd op uitslagen van voetbalwedstrijden. Een uniek aspect van Arena zou echter zijn dat er niet met echt geld gegokt wordt, maar met punten, al lijkt The New York Times daar niet zeker van. Het zou ook kunnen dat die punten met echt geld aangeschaft moeten worden, of dat de mogelijkheid om met geld te gokken later wordt toegevoegd.

De app zou mede ontwikkeld worden op initiatief van Mark Zuckerberg zelf. De ontwikkelaar zou experimenteel zijn, maar een hoge prioriteit binnen het bedrijf hebben. Het is niet bekend wanneer de app onthuld zou kunnen worden of uitgebracht wordt.

Controverse rondom gokapps

Dergelijke apps waarin men kan (voor geld) de toekomst kan voorspellen zijn de laatste jaren extreem populair. Apps als Polymarket en Kalshi draaien miljarden aan omzet. Bij elk bedrag dat voor een inzet wordt gebruikt, wordt een klein deel namelijk naar het bedrijf achter de app overgemaakt.

Er hangt echter ook veel controverse rondom deze apps en websites, omdat het om gokken gaat en er diverse rechtszaken zijn aangespannen. Zo was er een soldaat die volgens de aanklacht informatie vanuit zijn beroep gebruikte om geld te verdienen aan de voorspelling dat de president van Venezuela zou worden opgepakt.