Socialmediaplatform X - voorheen Twitter - heeft X-gebruikers met een gratis of Basic-account meer beperkingen opgelegd.

Mensen die niet betalen voor X, of alleen een Basic-abonnement van 3,52 euro per maand afnemen, kunnen nu nog maar maximaal vijftig posts en tweehonderd reacties per dag plaatsen. Voorheen was er een beperking van 2400 posts per dag.

Mensen met een Premium- en Premium+-account, die daarbij een blauw vinkje kunnen krijgen omdat ze geverifieerd zijn, hebben zover bekend geen limiet wat betreft het aantal posts en reacties die ze kunnen plaatsen. Een Premium-abonnement kost 9,39 euro per maand, een Premium+-account 44,60 euro per maand.

Mensen die de limiet bereiken, krijgen een bericht te zien wanneer ze een nieuwe post of limiet willen plaatsen. Hen wordt geadviseerd een tijdje te wachten zodat men weer onder het limiet zit.