Revolut is naast internetbank nu ook een telecomprovider, want het biedt nu twee telefoonabonnementen aan. Die zijn verrasend goedkoop ten opzichte van de concurrentie.

Er zijn twee abonnementen die elke maand opzegbaar zijn: eentje met 20 GB per maand aan data en eentje met een onbeperkte hoeveelheid data. Het 20GB-abonnement kost 9,99 euro per maand beslaat qua dataverbuik zowel Nederland als Europa. Er zijn daarnaast onbeperkte belminuten en sms-berichten.

Het Unlimited-abonnement kost 23,99 euro per maand. Hiermee kan men in Nederland onbeperkt data gebruiken, en in Europa maximaal 40 GB per maand. Ook hier zijn er onbeperkte belminuten en sms-berichten. Revolut-klanten die dit Unlimited-abonnement voor 14 september afsluiten, betalen maar 19,99 euro per maand.

Revolut is een internationale online bank waarmee mensen via een app bankzaken kunnen doen. Ook kan men valute wisselen tegen gunstige wisselkoersen, wat de bank populair maakt bij mensen die in vreemde valuta online aankopen doen en reizigers. De telecomtak van het bedrijf heet Revolut Mobile, en daarvoor wordt er gebruikgemaakt van het KPN-netwerk via 1Global.